Sara Carbonero cumple 37 años (con su nueva vida en Madrid) y estos son nuestros 37 looks favoritos de la periodista en el último año

No podíamos empezar el día de otra manera que felicitando a Sara Carbonero. ¡Felicidades, Sara! Y es que nuestra periodista deportiva favorita cumple hoy 37 años. Si ayer Sara Carbonero nos dejaba el look más romántico para celebrar su cumpleaños (o San Valentín): blusa blanca y vaqueros anchos + labios rojos, hoy queremos repasar nuestros 37 looks favoritos de la periodista en el último años. Y va a ser tarea difícil porque nos gustan todos, por algo ha sido elegida la mejor vestida de 2020 por los españoles. ¿Preparadas? ¡Vamos a ello!

1. Adelantando la vuelta del vaquero ancho

2. Sombreros con mensaje

3. La fórmula cárdigan, vestido y botas cowboy

4. Prendas con mensaje

5. Abrigo camel de corte masculino

6. El poder de las Converse en sus looks

7. Sobrecamisa vaquera

8. Look ‘comfy’

9. Los básicos siempre triunfan

10. La tendencia del poncho

11. Camisa a modo de vestido y calcetines altos

12. Falda pareo

13. Total white

14. Su cambio de look más radical

15. Vestidos de una noche de verano

16. Vestidos a rayas

17. Collares multiposición

18. Vestido escote ‘bandeau’

19. Camisetas con hombreras

20. Look playero

21. Vestidos largos con estampados retro

22. Bañadores con mucho ‘brilli brilli’

23. Vestido negro básico

24. Vestidos fluidos

25. El romanticismo de un vestido en el campo

26. El combo: vestido lencero + maxi cárdigan + zapatillas

27. Vaqueros de campana

28. Las botas de agua de Zara que consiguió viralizar

29. Total Denim tan en tendencia

30. Su estilismo favorito: vestido de punto, cárdigan, botas y sombrero

31. La tendencia del punto

32. Biker y camiseta, el look que tanto nos recuerda a la Sara de los inicios

33. Traje de seda más abrigo de cuadros

34. Los sombreros más originales

35. Sus looks más acogedores

36. Cárdigan de rayas

37. Vuelta al flequillo cortina de sus inicios