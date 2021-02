Amelia Bono dice que este invierno 2021 el chándal se lleva con las zapatillas que más están comprando las que más saben de moda

Por algo la hemos elegido como una de las españolas mejor vestidas en 2020. Y es que Amelia Bono, es mucha Amelia Bono. Y se ha convertido en toda una ‘insider’ de moda en nuestro país a través de su cuenta de Instagram. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con un look chandalero tan en tendencia que ha coronado con las deportivas estrella del 2020 que se han vuelto imprescindibles este este 2021. Sí, no hay duda, estamos hablando de las zapatillas New Balance.

Amelia ha combinado este modelo de zapatillas New Balance en gris y blanco, con un pantalón de chándal blanco, calcetines grises y sudadera oversize de capucha también en gris.

New Balance 574 (100€)

Zapatillas New Balance.

