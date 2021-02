Así de guapa vuelve Sara Carbonero a la radio (y con un look en máxima tendencia) una semana después de su operación

La buena noticia del martes, sin duda, es esta. Ver a Sara Carbonero de nuevo preparada para su sección de los martes en Radio Marca, ‘Que siga el baile’. Y nunca mejor dicho, porque eso es lo que queremos. Tras pasar tres días ingresada en la Clínica Universidad de Navarra y volver a su casa, Sara Carbonero ya ha vuelto al trabajo. “Tengo mariposas de la emoción de entrevista que tenemos esta tarde”, dice la periodista en sus Stories de Instagram.

Sara Carbonero ha optado por lucir un look muy slow y de su estilo para la vuelta al trabajo. Aunque de momento no hemos podido ver todo el estilismo, este es el avance que nos ha dejado a través de sus Stories de Instagram. Su media melena suelta y ondulada con el flequillo abierto, maquillaje con sus bonitos ojos verdes marcados y labios nude. Además, por lo que podemos ver, la periodista luce un prenda de estampado floral que nosotros apostamos por un vestido, con un sujetador de encaje de tirante ancho en gris y un cárdigan beige que tanto le gustan a Sara. ¡Deseando estamos de ver el estilismo entero!

Y es que últimamente Sara Carbonero se ha adelantado a la primavera en pleno febrero con estampados florales como ya vimos en su cumpleaños. “Primavera en pleno febrero. 03/02/2021. Muchísimas gracias a todos por tantas felicitaciones y una cantidad de cariño que no sé cómo devolver. Hoy me decía una buena amiga que hay que celebrar sin mesura, que la vida es una vela soplada y un eterno deseo. Yo tengo muy claro el mío”, escribía Sara Carbonero sobre esta preciosa foto. Y hablando de preciosidad, ya os podéis imaginar que nos hemos enamorado del vestido de Sara Carbonero, que no tenemos ninguna duda que será uno de nuestros looks favoritos de este año de la periodista.

“Ya en casa después de pasar la ‘ITV’ con éxito. Muchísimas gracias a todos por los mensajes de cariño y los ánimos y a mis médicos y enfermeras de la Clínica Navarra por todo lo que me han cuidado estos días. Libertad divino tesoro”, con estas palabras, la periodista expresaba hace unos días su alegría tras volver a la normalidad.