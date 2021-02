Sara Carbonero se enamora de este look (marcando tripita) de Paula Echevarría: vestido midi, abrigo de rebajas de Mango y Zapatillas

Si ayer era Paula Echevarría la que felicitaba el cumpleaños a Sara Carbonero, hoy es Sara la que se enamora de este look de jueves de Paula comentándole su publicación con cara de corazones. ¿Tu también te has enamorado? Y es que la actriz asturiana ha elegido un lookazo de jueves con vestido midi estrecho para marcar tripita, abrigo y zapatillas deportivas. No se puede ser más estilosa y ir más en tendencia.

Paula ha escogido un vestido de Primark midi y estrecho para marcar tripita, abrigo gris de Mango, zapatillas negras y blancas de Massimo Dutti. ¿Te apuntas a copiarla para tu look de viernes?