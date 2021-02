Sara Carbonero nos hace soñar despiertas con la primavera gracias a este romántico vestido con el que ha celebrado su cumpleaños

“Primavera en pleno febrero. 03/02/2021. Muchísimas gracias a todos por tantas felicitaciones y una cantidad de cariño que no sé cómo devolver. Hoy me decía una buena amiga que hay que celebrar sin mesura, que la vida es una vela soplada y un eterno deseo. Yo tengo muy claro el mío”, escribía Sara Carbonero sobre esta preciosa foto. Y hablando de preciosidad, ya os podéis imaginar que nos hemos enamorado del vestido de Sara Carbonero, que no tenemos ninguna duda que será uno de nuestros looks favoritos de este año de la periodista.

Un sueño de primavera hecho vestido. ¿Será de la nueva colección de su marca Slow Love? Aún no hemos descubierto de dónde es, lo que tenemos claro es que lo necesitamos en nuestro armario. Se trata de un vestido de corte romántico y mangas abullonadas con estampado floral. Y no puede quedar mejor combinado con todos los ramos de flores que le regalaron a Sara para su cumpleaños. ¿Y que me decís de es tarta personalizada?

Sin duda nos quedamos con este vestido y con la reflexión de Sara Carbonero: “la vida es una vela soplada y un eterno deseo”.