Cómo el yogui de Will Smith puede ayudarte a ser feliz

El actor Will Smith pasó de rapero en los años ochenta a estrella de Hollywood forzado por una “necesidad financiera” como él mismo cuenta. Ganador de varios Grammy y nominado a los Globos de Oro y a los premios Óscar en varias ocasiones, Forbes lo considera la celebridad más atractiva a nivel financiero.

Smith ha reconocido en diversas ocasiones que su éxito se basa en el equilibrio que encuentra entre su trabajo y su paz mental, y es por esto que hace poco tuvo una reunión con el líder espiritual Sadhguru y después lo ha compartido en redes.

El creador de la Fundación Isha está haciendo un viaje en motocicleta por Estados Unidos y en una de sus paradas tuvo ocasión de conocer al actor. Durante el vídeo que Will Smith ha compartido en redes se oye al actor decir “Sadhguru está en la ciudad. Lo he estado siguiendo por un tiempo. Quiero que mi familia conozca gente espiritual, que comience a interactuar con personas que no están enganchadas al mundo material “.

También se puede ver al gurú hablando sobre el sufrimiento y el bienestar mental. Según este asceta, las personas más exitosas suelen ser las más infelices ya que su cima del mundo no es la correcta.

Sadhguru (Jaggi Vasudev de nacimiento) es una de las cincuenta personas más influyentes de la India y ha mejorado la calidad de vida de millones de personas gracias a su programa de transformación. Su visión de la vida le ha convertido en una de las principales voces en la Asamblea General de Naciones Unidas. También es el creador de la Fundación Isha, una organización voluntaria sin fines de lucro que trabaja por la revitalización social, sin adherirse a ninguna ideología, religión o raza. Además de Smith, el visionario cuenta entre sus acérrimos seguidores a personalidades como Mike Tyson y el cocinero Gordon Ramsay.

Los consejos de Sadhguru

El secreto del gurú no se enfoca en ningún sistema religioso, sino que consigue adaptar las técnicas de autotransformación del yoga a los tiempos que vivimos.

Nosotros, que con la pandemia vivimos presos en nuestro networking y nuestra mente, deberíamos romper este esquema si queremos ser más felices (incluso en el trabajo). Según el mentor, no es el lugar donde nos encontramos lo que nos hace sentir bien, sino la forma en que pensamos y sentimos lo que nos libera.

En palabras de Sadhguru “no tienes que pensar en cuál es la zona de confort. Así se crea una prisión. Es importante no estar aprisionado en el marco de los propios pensamientos, emociones, ideas, filosofías, opiniones, prejuicios. Y aunque estemos físicamente encerrados, es posible ser libre ».

Así que teletrabajemos, sí, pero sin olvidar nuestra vida social ni a nosotros mismos, porque ninguna promoción, proyecto o alabanza valdrá la pena si no tenemos paz interior. Tan solo el bienestar emocional hará que nos sintamos felices.

Sin embargo, es fácil pensar “bonita teoría, pero yo soy autónomo… ¿cómo lo hago?: necesito comer y pagar deudas”. Vivir en el futuro no es vivir con miedo, siempre dudando y sin poder dar tu máximo potencial.

Según Sadhguru, el estrés viene dado por la incapacidad de manejar nuestro cuerpo, no por los detalles que nos rodean. Es decir, la felicidad es accidental porque está al alcance de nuestra mano. Y de saber sortear los pensamientos que nos perturban y ser capaces de salir de nuestra zona de confort.

Nuestro bienestar físico, mental y espiritual tiene que ir de la mano y debemos saber aceptar los vaivenes que nos tiene reservada la vida (covid incluido). “Por primera vez en la historia de la humanidad – reza Sadhguru- tenemos la capacidad, la tecnología y los recursos para abordar casi todos los problemas esenciales de este planeta, incluida la nutrición, la salud, la educación y el medio ambiente. Lo único que falta es la voluntad humana para hacerlo realidad. Para que esto suceda, se necesita cierta conciencia inclusiva “.

El resumen de la filosofía de autotransformación de Sadhguru es que cada uno es el arquitecto de su propia alegría. Al igual que nadie se espera que el trabajo vaya a aparecer por arte de magia sin moverse o hacer entrevistas, no deberíamos dejar que la felicidad dependa de los demás o de factores ajenos “si adelgazo diez kilos me querrán”, “si Pepito me contesta al mensaje seré feliz”. No es así: dentro de nosotros hay una fuerza para diseñar nuestro bienestar, y podemos trabajarlo, desde hoy mismo, y paso a paso. Siempre desde dentro de nosotros mismos.