Si Vicky Martín Berrocal dice que no te vas a quitar la blazer de piel (marrón) ni en primavera, nosotras solo podemos hacerle caso

¿Aún no tienes una en tu armario? El blazer de efecto piel ha sido una de las tendencias de este invierno que no puede faltar en tu armario porque además de ser más calentita que una blazer normal, te hace el look. Y Vicky Martín Berrocal como buena ‘insider’ de moda en nuestro país lo sabe. Y ella no se la ha quitado en todo el invierno en negro, pero ahora dice que la versión en marrón también es para los días más fríos de primavera.

Y además, nos encanta como la ha combinado Vicky, con una camiseta blanca básica debajo, vaqueros en gris oscuro con el bajo desilachados y uno salones negros. ¡Lookazo!

Por eso, hemos querido seleccionar estos dos modelo blazer de efecto piel de Zara para copiarle el look a Vicky Martín Berrocal. ¿Preparada? Allá vamos.

BLAZER EFECTO PIEL (19,99€)

Blazer efecto piel.

BLAZER EFECTO PIEL (39,95 EUR)