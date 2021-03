Dice María Pombo que esta primavera vamos a llevar la blazer ‘cropped’ con chaleco debajo (y si lo dice ella es que es tendencia)

María Pombo lo acaba de hacer. El lookazo de la semana es este y no hay nada más que hablar. Nos han regalado la prenda estrella de la temporada. No porque sea pura tendencia en sí, sino porque es la acompañante ideal de todas y cada una de ellas. No solo combina a la perfección con las tendencias que arrasarán esta primavera de 2021, también la ha combinado con un chaleco debajo. ¿Puedes ser un lookazo más total?

Maria Pombo en los premios Elle Women.

El hecho de que sea corta, además de ser un detalle de pura tendencia porque nos deja volver a esa etapa de los 2000 en la que enseñábamos el ombligo. Además de ser ‘cropped’, tiene ese toque elegante propio de las americanas que nos ayuda a seguir la norma de ir arregladas y en tendencia. La de María Pombo es de Bleïs Madrid, al igual que el chaleco que se ha puesto debajo y los pantalones. ¡Lookazo!

María Pombo en los stories de su marido.

Brit Torera cuello pico gris marengo (400€)

Blazer torera.

Mod. Brit Chaleco Raya Diplomática Raso Negro (250 €)