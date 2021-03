Cuando llega Sara Carbonero como REINA de las tendencias y nos enamora con este vestido verde de bordados que es primavera pura

‘Que siga el baile’. Y nunca mejor dicho. Y como cada martes nosotras no faltamos a nuestra cita con Sara Carbonero en su sección de Radio Marca para escuchar sus entrevistas que son cura y paz para el alma, y como no para ver el lookazo que se marca cada martes y cada jueves. Y hoy, nada más y nada menos, que junto a Alba Reche de Operación Triunfo que presenta su nuevo disco. Pero, amigas, Sara Carbonero es mucha Sara Carbonero y no hay día que no nos conquiste con sus looks. Y hoy no podía ser menos. Un vestido verde de bordado perfecto para llevar con botas cowboy y que es primavera pura.

🕺 Aquí llega una nueva edición de #QueSigaElBaile con Sara Carbonero y Vicente Ortega



🎼 Hoy nos visita @_albxreche a unas horas de publicar su nuevo disco



📻 https://t.co/ISpqMNO8gw pic.twitter.com/wqdNVO3kGy — Radio MARCA (@RadioMARCA) March 25, 2021

Sara Carbonero nos ha vuelto a enamorar con este vestido midi verde con manga corta con doble volante rematado con hilatura color hueso, escote recto en pecho y espalda rematado por greca bordada en blancos y beige. Un vestido con bordado floral en beige en pecho con greca bajo pecho y sobre volante de la falda y con vuelo, tejido ligero. ¡MAGIA PURA!

VESTIDO MISURI SAGE (89,95€)

Vestido Sara Carbonero.

Vestido Sara Carbonero.