No hay más que hablar: las nuevas zapatillas Nike de María Pombo son el toque definitivo de color a tus looks (más primaverales) con vaqueros y blazer

Y es que María Pombo es mucha María Pombo. Por eso es la influencer estrella en nuestro país. No hay nada que lleve que no se agote o que no nos haga desearlo hasta el infinito. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas Nike más coloridas del momento que van a triunfar entre las chicas más pijas de Madrid. Y es que quedan perfectamente con vaqueros y blazer para darle el toque de color más primaveral al estilismo más clásico.

¿Quieres copiarle el look a María Pombo?

Dunk Low Brazil (100 €)

Zapatillas Dunk Low Brazil.

Zapatillas Dunk Low Brazil.

Zapatillas Dunk Low Brazil.

BLAZER RECTA BOLSILLOS (49,95€)