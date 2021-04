Los 5 total looks de Zara que vas a querer fichar para esta primavera: son tendencia y estilizan cualquier silueta

Si hay algo que tenemos claro en cuestión de moda es que los conjuntos de dos piezas (o también denominados total looks) son tendencia. Combinaciones de falda y top, vestido con camisa o chaleco, shorts con camiseta, en tejidos tan diversos como el crochet, la seda, el lino o el algodón, las opciones vistas durante las últimas semanas lo han dejado bastante claro, vestir de un mismo color u estampado está de moda, y si todavía te quedaban dudas, Zara ha salido dispuesta a acabar con ellas.

El buque insignia de Inditex ha puesto sobre la mesa infinidad de nuevas propuestas enfocadas en esta primavera, repletas de color y con favorecedores prints como protagonistas para que no dejes pasar la oportunidad de sumarte a esta tendencia tan atrevida como acertada. Largos, cortos, en tonos cálidos y también llamativos, sexys y a la par aptos para la oficina... no podemos negar que ha sido difícil no querer sumar todos a la cesta. ¿Pueden ser más bonitos?

Todos los problemas a los que nos enfrentamos cada mañana desaparecerán rápidamente cuando elijas uno de ellos puesto que ya tendrás el look completo y no necesitarás pensar si combina o no lo que llevas puesto. ¡Siempre será un sí! Aquí hemos seleccionado 5 conjuntos que no solo están en el punto de mira de las fashionistas por sus atractivos tonos sino porque sientan de maravilla. Figura estilizada en 3,2,1...

Total look rib (falda 9,95 euros y polo 7,95 euros)

Zara

Total look lino estampado (falda midi 29,95 euros y camisa 29,95 euros)

Zara

Total look estampado (top 22,95 euros y pantalón paperbag 29,95 euros)

Zara

Total look rosa (camisa anudada cropped 22,95 euros y pantalones 29,95 euros)

Zara

Total look estampado flores (jeans 29,95 euros y top cropped 25,95 euros)