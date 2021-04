Si vas a comprarte una camisa que sea con rayas y de colores: lo dictan Zara, Stradivarius y Bershka (lo reafirman las influencers)

No podemos negarlo: llega la primavera y con ella nuestros looks se llenan de color. Después de meses repitiendo una y otra vez tonalidades tan clásicas como el negro, el marrón camel, el gris o el azul marino, llega el turno de incluir opciones más cálidas y deslumbrantes en nuestras propuestas e incluso crear looks con ellas como protagonistas.

Las ganas por confeccionar estilismos alegres y optimistas que consigan hacernos brillar (y de paso subirnos el ánimo) son tales que no sorprende que aquellos diseños que combinen múltiples colores e incluso estampados se hayan convertido en las grandes estrellas. ¿Sabes a cuáles nos referimos? Efectivamente, a las camisas multicolor, algunas de ellas con print de rayas incluido, que han logrado causar un auténtico furor entre amantes de la moda.

Son capaces de marcar la diferencia, de ser las auténticas protagonistas, de elevar cualquier look repleto de básicos. Será contar con una de ellas y tener un comodín al que poder recurrir una y otra vez estos meses de sol. Si eres amante del color, esta debe ser tu próxima prenda.

Las puedes encontrar en Zara, en Stradivarius y también en Bershka. En diferentes estilos, formas y cortes, eso sí todas con los rosas, amarillos, verdes y azules pastel como protagonistas. ¿Cuál eliges?

Camisa popelín rayas combinables de Zara (25,95 euros)

Zara

Camisa popelín rayas anudada de Zara (22,95 euros)

Zara

Camisa combinada boyfriend de Stradivarius (19,99 euros)

Stradivarius

Camisa oversize popelín multicolor de Bershka (22,99 euros)

Bershka

Camisa corta popelín de Stradivarius (15,99 euros)

Stradivarius

Camisa oversize popelin color block two-tone de Bershka (19,99 euros)