El conjunto de Bershka que ha conquistado a Lola Loliitaa y otras opciones que deben estar en tu armario si eres amante de los tonos flúor

No podemos negarlo, llega la primavera y con ella nuestras ganas por sumar colores explosivos a nuestros looks. Estamos cansadas de los negros, grises y compañía, el buen tiempo nos pide amarillos, naranjas, verdes, rosas... Y sí, ¡también en su versión flúor! Hace varias temporadas que las calles (o en su defecto Instagram) se llenaron de este tipo de propuestas confirmando que pese a su complejidad (que la tienen), las prendas y complementos con estos colores como protagonistas darían mucho que hablar. Y Lola Loliitaa, una de las tiktokers más populares del momento -6 millones de seguidores en la plataforma de vídeo así lo dictamina-, no ha tardado en tomar nota de ello y enfundarse en un perfecto conjunto de dos piezas de Bershka en un atractivo verde neón. ¿Puede ser más espectacular? Parece difícil...

La elección de la tiktoker Lola Loliitaa: una explosión de color

En este caso, la reina de Tik Tok ha compartido un vídeo con un total look de la firma más rebelde de Inditex formado por top lace up sin mangas y estilo cropped y pantalones flare ajustados de canalé con detalle cut out. Ha sido verlo y olvidarnos de nuestros videos por dejar de lado el negro.

Conjunto canalé de Bershka (top lace up 15,99 euros y pantalones flare 22,99 euros)

La buena noticia es que además de su elección, son multitud de conjuntos de este tipo, en colores flúor, los que despuntan en nuestras firmas de cabecera. Shorts y blusa, top y chaqueta, camisa y chaleco, falda y blazer; en tonos amarillos, rosas, verdes o naranjas... ¡Será por opciones! ¿Vas a dejar pasar esta tendencia explosiva sin ni siquiera intentarlo? Aquí van nuestras opciones.

Conjunto de H&M (camisa amplia 19,99 euros y body canalé 9,99 euros)

Conjunto satinado print detalle strass de Bershka (top 17,99 euros y falda 22,99 euros)

Conjunto sporty de canalé de H&M (malla ciclista 9,99 euros y top 4,99 euros)

Conjunto traje de chaqueta de Zara (blazer 69,95 euros y falda mini 29,95 euros)

Conjunto punto de Zara (falda abertura 19,99 euros y top espalda abierta 17,95 euros)