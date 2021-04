Si estás aburrida de los vaqueros, toma nota de Instagram y apúntate al furor del pantalón verde: así lo llevan las de 30, 40 y 50 años

Nadie pone en duda el poder de un buen vaquero, ninguna prenda es capaz de ofrecernos más posibilidades sea cual sea la estación o el momento en el que nos encontremos. Pero también es cierto que cuando el sol comienza a ser el protagonista de nuestros días nos apetece dejar un poco de lado los clásicos y jugar con las prendas, sobre todo con el color. Y el éxito reciente de los pantalones en color verde es la prueba de que esto no solo nos ocurre a nosotras. ¿Imaginabas algo así?

Siempre han sido los tonos blancos, tierra, azules o rosas pastel los que teñían nuestros pantalones con la entrada de la primavera y este 2021 lo seguirán haciendo pero contarán con un duro rival, aquellos con el verde como protagonista. Posiblemente si nos lo llegan a decir hace un par de meses no lo hubiésemos creído, pero después de ver lo bien que sienta y su poder para dar un giro a cualquier look -por no hablar del gran abanico de posibilidades que nos ofrecen firmas como Zara, Mango o Pull&Bear-, entendemos tal furor en Instagram.

Jeans, pantalones fluidos, satinados, con estampados en color verde, de pinzas... El éxito es total y no solo las expertas en moda de 20 han optado por él, también las de 40 y 50 se han dejado llevar por esta tendencia.

CÓMO LLEVAN EL PANTALÓN VERDE LAS INFLUENCERS

¿Qué tiene el pantalón verde que a todas ha cautivado? Sumarlo a los looks no es fácil, o al menos eso creíamos. Después de ver la infinidad de propuestas de las expertas en moda nos entran ganas de no solo incluirlos en nuestro próximo outfit sino convertirlo en el protagonista. Aquí van algunas ideas vistas en Instagram, trucos para combinarlo, siluetas que más favorecen, opciones que sientan bien a cualquier edad... Será difícil resistirte al pantalón en color verde después de esto.