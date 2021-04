El top asimétrico de Tamara Falcó es TODO lo que las chicas MÁS pijas de Madrid van a querer llevar a una primera cita (o a un concierto con amigas)

¡Qué la vida son dos días! Eso ha piensa Tamara Falcó y por eso ha empezado la semana de la mejor manera, saliendo a cenar con su novio Íñigo Onieva por el centro de la ciudad. Y como buena ‘insider’ de moda que está hecha, Tamara no podía salir con cualquier look y por eso ha elegido este total look negro (que nunca falla) pero con el top más especial. Sí, ese que las chicas más pijas de Madrid le van a querer copiar para llevarlo a una primera cita o con vaqueros a un concierto con amigas.

Y de todo el look la prenda estrella que nos ha enamorado ha sido el top. Es de la última colección de &Other Stories, un top asimétrico con un hombro al aire, de manga larga y ceñido como un body con escote en foma de L. ¿Amor a primera vista? ¡Exacto!

Un top que se convertirá en un básico en tu armario para toda la vida, porque es esa típica prenda que es tendencia hoy y dentro de 10 años, este top minimalista triunfará siempre. Además, Tamara lo ha combinado con un pantalón negro, joyas de Tous y zapatos de Jimmy Choo. Y con su melena bob ligeramente ondulada. ¡Un look de 10!

One Sleeve Top (69€)