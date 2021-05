Atención chicas con poco pecho, este bikini de firma española es lo único que vais a querer llevar este verano: hace ‘tipazo’ y potencia el bronceado

Si eres previsora como nosotras y a pesar de todavía estar en mayo ya has comenzado con la misión de encontrar el traje de baño que te acompañará estos meses de sol, puede que este artículo te interese. Indagando en Instagram como cada domingo (como cada día, en realidad), hemos dado con el bikini que puede solucionar tus problemas, sobre todo si eres de las que tiene poco pecho y cada temporada esta búsqueda se vuelve un verdadero dolor de cabeza.

Es de canalé, color lima y efecto brillante, además cuenta con sello español; y no solo te hará sentir bien cada vez que lo lleves sobre la arena, también potenciará tu bronceado. Gracias, Paula Ordovás. Porque no solo ha sido ella quien lo ha puesto en nuestro radar, sino que además está detrás de su creación ya que pertenece a su propia firma de moda, My peeptoes. ¡Una maravilla!

Sumarlo a tu armario hoy mismo es posible, este espectacular bikini está ya disponible en la web, dentro de la colección de baño de la la etiqueta, para delicia de quienes como nosotras han quedado rendidas a él. ¿El precio? 65 euros.

Bikini Dry Martini de My Peep Toes (65 euros)