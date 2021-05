La primavera es Sara Carbonero con la falda larga de flores MÁS BONITA, camiseta blanca de tirantes y los collares que te hacen el look

Los jueves son para Sara Carbonero. Y es que como cada jueves, la periodista acude a Radio Marca para realizar su sección de entrevistas ‘Que siga el baile’. ¿Con quién baila hoy Sara Carbonero? ¡Con Dani Martín! El cantante madrileño ha sido el protagonista de ‘Que siga el baile’, con Sara Carbonero y Vicente Ortega, donde ha interpretado en directo ‘Cómo me gustaría contarte’, la canción dedicada a su hermana incluida en el álbum ‘Lo que me da la gana’. Y para la ocasión Sara Carbonero ha lucido el look más primaveral para este día de lo más veraniego en Madrid.

Y es que no hay nada más primaveral que una falda larga de flores de esas que se combinan con camisetas de tirantes blancas, cárdigan finito encima y mucho collares de esos que te hacen el look.

Sara Carbonero con Dani Martín.

Un estilismo perfecto de esos para llevar con Converse o con botas cowboy. ¿Quién se apunta a copiarla mañana mismo? ¡Nosotras!