Sí, nos encanta la primavera. ¿A vosotras también, no? Pero si hay algo que no nos gusta de esta estación del año, son los efectos negativos para nuestro cabello. Más horas de sol, el cambio de temperaturas... Todo ello hace que nuestro cabello se vuelva más frágil. Pero, oye amiga, tranquila. Hemos encontrado el secreto para lucir ‘pelazo’, como diría La Vecina Rubia, esta primavera. Y el secreto está en los superalimentos. Sí, no solo se comen.

En cada estación del año nuestro cabello necesita unos cuidados determinados, y como en cualquier rutina de cuidado capilar debemos saber que tipo de cabello tenemos, para poder así ofrecerle el cariño que tanto se merece. Y gracias a Naturtint podemos seguir comprometidos con la salud y el bienestar, por ello, nos han salvado la vida (y la de nuestro ‘pelazo’) con estos productos que sirven para optimizar el cuidado de tu cabello, gracias a los ‘Hair Foods’. ¡Sí, has leído bien!

¿Qué es un superalimento?

Los superalimentos son aquellos que se entienden como alimentos con un alto contenido en nutrientes esenciales como fibras, antioxidantes, ácidos grasos insaturados. Muy beneficiosos para la salud. En cosmética, estos superalimentos nos ayudan a salvaguardar la luminosidad y salud de nuestro cabello y piel, así como a protegerlos de posibles agresiones externas. ¡Estos son los productos que no pueden faltar en tu rutina capilar!

Mascarilla Color & Brillo (5,95€)

Gracias al 99% de ingredientes naturales y a su enriquecimiento con quinoa, el cabello queda nutrido y la fijación del color aumenta hasta un 20%, incrementando su duración, intensidad y brillo. La quinoa es uno de los superalimentos más conocidos, debido su alto contenido en vitaminas y minerales. Además, de aportar los 8 aminoácidos esenciales.

Mascarilla Revitalizante con “efecto Flash Rejuvenecedor” (5,95€)

Enriquecido con extracto de Goji, unas bayas compuestas por las mejores propiedades antienvejecimiento que, gracias a su alta capacidad antioxidante, consiguen reparar, proteger, hidratar y suavizar el cabello, dejando una sensación de rejuvenecimiento y vitalidad instantánea.

Mascarilla Hidratación (5,95€)

Con ella, podrás ofrecerle a tu cabello suavidad, brillo y sedosidad. Y es que, el Arroz Violeta, es un superalimento maravilloso y rico en vitaminas, aminoácidos, azúcares y antioxidantes. El cabello quedará nutrido en profundidad y revitalizado, mostrando de nuevo su brillo y esplendor.

Mascarilla Protección (5,95€)

Protege y repara los caballos maltratados. Debido a su alto porcentaje (20%) en proteínas y aminoácidos esenciales, tu cabello podrá crecer de manera saludable. Gracias a la Chía, el color de tu pelo quedará protegido, con brillo y saludable. Sobre todo, cuando se trata de cabellos decolorados, teñidos expuestos a la radiación solar.

¿Y cómo mantener tu coloración perfecta?

Mantener nuestro cabello sano, fuerte y con un tono unificado en la época de más sol puede llegar a ser complicado. Los agentes externos como la radiación solar o la humedad en las zonas de costa hacen que nuestro cabello esté expuesto y pueda dañarse mucho más.

Por ello, Phergal Laboratorios propone mimar nuestro cabello con su nueva línea de coloración NATURTINT® que mantiene su fórmula clásica en gel y que, además, ahora incluye la revolucionaria mascarilla multicuidado con Quinoa, que mejora el proceso de coloración y fija un 20% más el color.

NATURTINT®. Gel Coloración Permanente Sin Amoníaco, con aceites 100% biobotánicos PVP 5,95 €