Entrar a Zara a por unos VAQUEROS y salir con el vestido verde midi fluido con el que Alba Díaz luce el bronceado MÁS bonito de junio

De tal palo, tal astilla. Y Alba Díaz no podía ser menos con Vicky Martín Berrocal como madre. Y es que si la diseñadora luce perfecta y nos enamora con cada prenda, su hija no podía ser menos. Y aunque no sabemos por qué, Alba ha borrado la foto con este espectacular vestido verde midi fluido de Zara, nosotras ya habíamos hecho pantallazo del stories y aquí os lo traemos para que os podáis enamorar e incorporarlo a vuestro armario antes que se agote.

¿Qué no nos creéis? Estamos hablando de este vestido midi fluido de escote recto y tirantes finos de nueva colección de Zara que aún está disponible en todas las tallas y que además de resaltar bronceado con ese color verde también está disponible en rosa y negro. ¡Qué maravilla!

Stories de Alba Díaz.

VESTIDO MIDI FLUIDO (15,95€)

Vestido midi fluido.