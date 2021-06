Ariadna Tortosa: “Todo el mundo debería ir al psicólogo, pero en ‘OT’ lo necesitamos más. Se nos está juzgando todo el día, buscando un perfeccionismo que no existe”

Pisa fuerte, habla claro y canta con una madurez nada propia de su edad. Ariadna Tortosa fue la primera expulsada de Operación Triunfo 2020, sí, esa marcada por la pandemia. Pero, sin embargo, no ha dejado de trabajar desde su expulsión. Lo que ha podido y le ha dejado la pandemia. Ahora, presenta ‘Interrogante’, nuevo adelanto de su primer EP que verá la luz después de verano 100%.

Tiene claro lo que quiere. En la vida y en la música. Y eso en nuestra sociedad no es fácil de aceptar. Dejó todo y se vino a Madrid para luchar por sus sueños y aquí está. Siguiendo en la lucha y muy ilusionada con la salida de su primer disco. Juventud y talento a raudales.

¿Cómo estás? Te veo muy ilusionada con esta nueva etapa.

Estoy súper ilusionada, porque parece que poco a poco el disco va viendo la luz y llevaba mucho tiempo esperando este momento. Así que estoy como una niña ilusionada.

Es la primera vez que hablamos contigo, pero escuchando lo último que ha salido, tienes la sensación que e tu mejor momento.

Son las mejores canciones que he sacado, pero no las mejores que tengo. Con este último single he tenido más tiempo para pensar que quería hacer y eso se nota. Los demás fueron muy corriendo, OT, el COVID, todo muy complicado...

Nos lo dicen mucho compañeros tuyos, que lo único bueno de este año de pesadilla, es que al pararnos a todos habéis tenido más tiempo para trabajar.

Al empezar el COVID fue complicado, porque era, saco un tema o me muero y se olvidan de mi. Al no estar girando o saco algo o adiós. Fue muy complicado, un cuadro. Era frustrante pensar que con todas las cosas que podía estar haciendo al salir de Operación Triunfo, que me pillara en ese momento.

Y este single ’?’, ¿en qué momento surgió?

En cuarentena, un día que estaba muy rallada. Tenía muchas dudas, y era el momento de hacerla. Primero salió el título que la canción, porque quería mostrar esas dudas y esos interrogantes.

Me decías al principio que ya se va viendo la luz para sacar el disco, aunque ya se que ahora es todo más locura y es más difícil poner fecha, pero más o menos tenéis un mes para sacar el disco.

Totalmente, es una locura. Pero 100% después de verano, aunque espero que sea lo antes posible. Prefiero antes que después. Ya necesito salir, hacer conciertos...Llevamos un año con esto y ya no aguanto más.

¿Has podido enseñarle a alguien el disco ya?

(Risas) Soy horrible. Cualquier persona que conozco, aunque lleve cinco minutos conociéndolo y ya tenga un poco de confianza, le pido que si le puedo poner el disco. Y la verdad es que todas las críticas son muy buenas y todos alucinan con la calidad que tiene la música.

¡Qué maravilla! Si alguien aún no te conoce, crees que ’?’ es una buena carta de presentación para que lo hagan.

Creo que sí. Es como la manera más fácil de entrar, no quería entrar de golpe otra vez y revolucionarlo todo. Empiezo enseñando y luego ya vendrá lo fuerte.

Entonces, quién se enganche a ‘?’ se va a enamorar del disco.

‘?’ es la que menos me gusta del disco, así que imagínate.

Hay alguna canción más reivindicativa, que te hayan cortado las alas por el mensaje que quieres lanzar.

Sí pero no. Yo soy la única que me censuro, es lo bueno al ser independiente. Soy una persona reivindicativa, pero me gusta componer sobre mi vida y lo que me ha pasado. He tenido una vida muy complicada y me ha tocado madurar muy rápido.

Y ‘Operación Triunfo’, ¿te ha servido para madurar más? ¿Has necesitado ayuda psicológica para aceptar el cambio de vida de golpe?

De serie yo soy de las que opina que todo el mundo debería ir al psicólogo. Para cada uno un trauma es una cosa, aunque tu creas que no lo has tenido, todos tenemos muchas cosas dentro. No sabemos que nos pasa en la cabeza. Antes de entrar a ‘Operación Triunfo’ y en cualquier momento de tu vida, pero el algo muy fuerte y se necesita ese apoyo. Tendría que ser una asignatura más de la academia, porque es una presión muy grande. Te está juzgando 24/7, es un ojo crítico muy irreal. Un perfeccionismo que no existe.

¿Qué le dirías a la Ariadna de antes de entrar a ‘Operación Triunfo’?

Que no todo es tan grave como parece, que no todo es tan dramático como parece, que todo son opiniones. Que coja las que crea que son buenas para ella y que las otras las deje. No le puedes gustar a todo el mundo y eso es bueno.

*LOCALIZACIÓN ENTREVISTA: Generator Madrid