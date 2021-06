Marta Ortega REVOLUCIONA Gijón (y las redes sociales) con el look de invitada de boda menos apropiado de los últimos años

Ay amigas, aún estamos flipando. ¿No habéis visto el look de invitada de boda de Marta Ortega? Pues sentaos, que lo vais a necesitar. O lo amas o lo odias, pero indiferente no os va a dejar. Que ya sabemos que la hija de Amancio Ortega siempre va a un paso por delante de las tendencias y siempre nos anuncia lo que llevaremos en los próximos años. Pero oye, si tenemos que ir con un jersey a una boda, prefiero no ir.

Todo ha sido este mediodía en Gijón en la boda de Carlota Pérez-Pla y Pedro Bravo que tuvieron que aplazarse la fecha por culpa de la pandemia. El novio es CEO de la financiera Element Maritime y ella es consultora e hija de Carlos Pérez-Pla Westerdorp y de Lorena Urbistondo Pardos. ¡Casi nada!

Marta Ortega y Carlos Torretta en la boda de Pedro Bravo y Carlota Pérez Plá.

Pues ni corta ni perezosa, Marta Ortega se ha plantado en la boda con un slip dress en color marrón sobre el que ha lucido un jersey largo y calado marrón chocolate. Sí, has leído bien. Un jersey largo calado a una boda. Aún estamos en shock. Eso sí, de Valentino. ¿Lo único que salvamos del look de invitada de boda? Los zapatos dorados de Bottega Veneta, de silueta D’orsay, destalonado y original tacón curvo.