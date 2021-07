Fangoria: “Nos encantan los famosos que dicen lo primero que se les pasa por la cabeza, sino es un rollo”

Fantasía en estado puro. Únicos e irrepetibles. Así son Fangoria o Alaska y Nacho Canut. Ni una pandemia de por medio puede con ellos y su carrera. Sus ganas de vivir, su ‘carpe diem’ (que ya era pre pandemico) y su buen rollo por bandera. Son un terremoto de vitalidad y eso se nota al entrevistarlos. Nacho Canut y Alaska tienen en el término ‘momentismo’ una nueva propuesta para arrancar con energía. Momentismo absoluto, la canción con la que el pasado 9 de abril arrancaban la promoción de su nuevo álbum Existencialismo pop. Fangoria en estado puro. ¡No te pierdas la entrevista!

Buenas tardes, Alaska. Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo estáis después de este año de locura total y absoluta?

Alaska: “Muy bien, hemos estado bien y estamos bien”.

Nacho: “Sí, y por suerte, nuestra familia también”.

Y llegáis con este ‘Momentismo absoluto’ y ‘Existencialismo pop’ que nos va como anillo al dedo después de la pandemia. ¡Qué maravilla! ‘Carpe diem’ y venirnos arriba.

Alaska: ¡Totalmente! Pero nosotros ya eramos así antes de la pandemia, así que tampoco es un cambio brusco como en la mayoría de gente. En nuestras letras y en nuestra forma de entender la vida. Pero esta vez nos ha pasado a todos a la vez.

Eso justo hablaba con un compañero vuestro el otro día, que esta vez la diferencia es que la desgracia y el problema nos ha tocado a todos a la vez.

Alaska: Exacto. La única diferencia es que si tu antes estabas mala y tenías que anular la entrevista por ejemplo de hoy, era cosa tuya. O si se te muere un familiar el mundo sigue, pero ahora no. El mundo se paró y nadie te agobiaba por no poder hacer las cosas.

¿Cómo surgió el disco? Porque antes de la pandemia ya acababais de publicar otro...

Alaska: Exacto, por tiempos no nos tocaba. Pero en verano quedamos a comer y teníamos la idea de sacar algo. Como somos incapaces de sacar solo un disco, decidimos sacar un EP. El concepto de ‘Momentismo absoluto’ es una genialidad de Moira Casán, una estrella multimedia argentina a la que admiramos. Ella lo empleó en una entrevista para referirse a su estado sentimental y nosotros lo hemos tomado prestado para nuestro single.

Nacho Canut: Eran las ganas de tocar una novedad cuando volviéramos a girar, aunque con el disco anterior aún no hayamos girado.

Y hablando de conciertos, la mayoría siguen adelante, algunos se han aplazado a 2022... Pero es una maravilla que la gente no haya devuelto las entradas y os haya apoyado.

Alaska: Yo tampoco he devuelto entradas de conciertos que tenía el año pasado, hasta uno en Londres. Pero es emocionante cuando los promotores nos llamaban para decirnos que la gente no estaba devolviendo las entradas.

Nacho Canut: Es muy emocionante que en una situación así la gente siga apoyando la cultura. Solo se han aplazado los grandes festivales para 2022.

Entiendo que sois de los que ya os habéis comprado la agenda de 2022 para no olvidaros... (risas)

Alaska: (risas) ¡Exacto! Estamos hablando del ‘Momentismo absoluto’ y estamos obligando a la gente a que se acuerde y se apunte de un concierto para dentro de un año que ya lo tiene aplazado desde el anterior. Es absurdo pero es así.

Nacho Canut: Estamos todos igual.

‘Momentismo absoluto’ y ese ‘carpe diem’ que decíamos, no han enseñado a parar y que no sirve de nada planear todo porque la vida te cambia en un momento.

Alaska: Sí, yo creo que en general nos hemos relajado todos y hemos aprendido a que nos cancelen los planes. Ya no te llevas tanto berrinche. Entiendes que las cosas no ocurran.

Y vosotros, antes de que nos pararan, ¿eráis de los que lo apuntaban todo en la agenda?

Nacho Canut: Yo no, yo nunca he dado nada por hecho. Tenía apuntados los viajes, los conciertos... Más o menos pero no soy de apuntar todo. Dentro de dos años no se donde estaré.

Alaska: Yo si que era muy agobiada. Yo era de las que me apuntaba, 7 de septiembre ir al cine y si luego no podía me daba un berrinche. Pero ahora me he relajado completamente, no sé si me durará (risas).

De la agenda a las redes sociales. ¿Cómo lleváis Instagram? Tu Nacho lo tienes privado, pero con muchos seguidores. Cuéntame eso...

Nacho Canut: Lo tengo privado pero muy privado no es. Los filtros pero eso va subiendo...

Pero es muy difícil saber si vas a aceptar a un ‘hater’... (risas)

Alaska: ¡Gracias! Eso le digo yo siempre.

Nacho Canut: Pero por la frase que ponen en el perfil, si tienen foto o no, si lo tiene privado...

Vamos, pero tienes un trabajo...

Alaska: ¡Desde luego! (risas)

Nacho Canut: Solo dedico ahora 10 minutos por la mañana para filtrar, antes era más locura. Nosotros hemos tenido ‘haters’ hasta antes de las redes sociales. Estaban en los periódicos, te los encontramos y encima te sonreían. Y tu pensabas pero si me acabas de insultar. O gente que te crees que son tus amigos y te insultan en las redes sociales pensando que no te vas a enterar.

Alaska: A ves un comentario te jode el día...Pero si tu estás contento con lo que tu haces, da igual el resto.

Y decir lo que os daba la gana, ¿era más fácil al principio de vuestra carrera o ahora?

Nacho Canut: Claramente al principio de nuestra carrera. Ahora la gente tiene la piel muy fina. Es tremendo. Antes era diferente. Hay que tener claro que ahora no se puede decir lo que se piensa. Se tiene que dar más explicaciones de todo.

Alaska: A mi me da mucha rabia cuando leo que alguien ha rectificado... ¿Por qué? Si se dijo, se dijo. Aunque fuera la mayor burrada.

Nacho Canut: Hay que respetar cuando un famoso dice algo. Respétalo.

Alaska: Es muy fácil respetar a alguien que está de acuerdo contigo...

Nacho Canut: ¡Exacto! Tienes que saber lo que dices en una entrevista y si lo dices, luego no rectifiques. Defiéndelo. Porque si lo has dicho tienes que saber el motivo.

Entiendo también que ahora sois más responsables que al principio de vuestra carrera.

Nacho Canut: ¡Sí, yo sí! Antes decía lo primero que se me pasaba por la cabeza. Si me parecía gracioso lo decía. Pero lo primero que se te pasa por la cabeza en verdad es lo que piensas.

Alaska: (Risas) A la vejez, viruelas.

Nacho Canut: Pero me encantan ver a los famosos que dicen lo primero que se les pasa por la cabeza. Es mucho más divertido.

Alaska: ¡Es que siempre ha sido así! Si no no existiría Warhol o Marujita Díaz. ¡Es un rollo!