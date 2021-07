Los VAQUEROS PERFECTOS para CHICAS BAJITAS son estos de campana y abertura lateral que llevaría la mismísima Victoria Bechkam con Converse o sandalias

Es la prenda básica de cualquier armario de una buena ‘insider’ de moda. Y aunque los vaquero son una de las prendas básicas que nos salvan mil looks cada temporada, encontrar el pantalón vaquero perfecto que nos haga tipazo nos es tarea fácil. Y más para las chicas bajitas como nosotras. Sí, esas que medimos menos de 1,60. Pero María Fernández-Rubíes los ha encontrado y son de la marca de María Pombo, Name The Brand. Se trata de un pantalón campana con apertura en los bajos, los favoritos de Victoria Bechkham y una de las grandes tendencias en pantalones este año.

Estamos hablando de este pantalón tejano de tiro alto y campana en bajo con abertura lateral exterior. Tintado especial a 2 colores efecto tie-dye.

Pantalón Dolly (75,95 EUR)

Pantalón Dolly.