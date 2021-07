No hay nadie que sepa llevar mejor LAS CONVERSE NEGRAS en verano que AMELIA BONO con este vestido que hace tipazo (y es perfecto para chicas bajitas)

Y es que no hay día que Amelia Bono no nos robe el corazón con uno de sus looks. Y por algo se convirtió en una de las mejores vestidas de 2020 en España junto a Vicky Martín Berrocal. Y además de ser elegantes y seguir las tendencias, las dos tienen en común que aman el color negro para vestir. ¿Quién dijo que el negro no era para el verano? Amelia Bono nos acaba de demostrar que solo necesita un vestidazo negro ‘made in Spain’ y unas Converse negra de bota para ser la mejor vestida de la semana. ¿Queremos copiarla? ¡Queremos copiarla!

Y es que Amelia Bono nos ha dejado claro en infinidad de veces que las zapatillas Converse también son para el verano. Y sí, en negro también. Además, estilizan, incluso a chicas bajitas con vestidos largos como el que ha llevado Amelia.

El vestido de Amelia Bono es de Encinar Brand. Eso sí, no lo hemos encontrado en su web. ¿No conoces esta firma? ¡Nosotras la amamos! En los diseños de Fabio Encinar el maximalismo no resulta excesivo. Los volúmenes y volantes, seña de identidad de la casa, quedan compensados con tejidos monocromáticos como en este caso el negro. El diseñador realiza diseños a media, y los diseños de su colección parten de los 199 euros.

Converse bota negras (55,95€)