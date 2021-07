El bañador que vestiremos a modo de cuerpo palabra de honor este verano está en Oysho

Existen pocos tipos de escote más elegantes y con mayores aires de sofisticación que el de palabra de honor. Quizá por ello no dudamos en recurrir a él cuando tenemos agendando un evento que merece que pongamos todo nuestro empeño a nivel estilístico con el único fin de lucir perfectas. Es difícil, entonces, no ver a ninguna mujer enfundada en un vestido o cuerpo palabra de honor en una ocasión especial. Un tipo de escote que se ha erigido siempre -y lo seguirá haciendo- como el gran clásico de Hollywood de todos los tiempos. Cualquier amante de la moda (y del cine) soñaría con vestir las versiones actuales de los looks que llevó la icónica Marilyn Monroe.

Este verano 2021 estamos viviendo el retorno de los cuerpos palabra de honor de inspiración años 90 y los llevaremos en todas sus versiones: desde los tops estilo corsé hasta los modelos triangulares pasando por diseños como este bañador que te recomendamos que está bajo la firma de Oysho y que nosotras usaremos no solo como traje de baño sino que, también, como prenda con la que adueñarnos del street style.

Desde hace ya algún tiempo la moda de baño ha dejado de apreciarse exclusivamente en jornadas playeras. Influencers y celebrities han optado por construir auténticos lookazos de calle en base a una tendencia de la que no podremos desprendernos en meses. Se trata del escote bandeau y es el corte que nos ha traído hasta aquí hoy. ¿Lo que nos encanta de él? Favorece a todo tipo de siluetas y lo adorarán tanto las chicas con mucho pecho como las que no tienen tanto. Estiliza como ningún otro y gracias a él luciremos los hombros al aire, algo que está dejando a toda prescriptora de moda en vilo.

Bañador ‘bandeau’ rib, de Oysho (25,99€)

Disponible en tres tonalidades: vainilla, negro y en color toffee, este bañador cuenta con copa extraíble, no tiene aro y es de escote bandeau. Además, la goma elástica que encontraremos en su interior facilita su sujeción. Tiene los tirantes ajustables y, también, extraíbles. En cuanto a la braguita, es brasileña de camal alto y el tejido de la prenda es rib reciclado.

Es un bañador que pertenece a la colección sostenible de Oysho, con la que se reduce el impacto medioambiental. Todas las piezas de dicha línea están elaboradas con fibras y materiales sostenbiles. Así que si el lema compra menos y mejor define tu estilo de vida, no dudes en hacerte con esta pieza. ¡Solucionará tus estilismos veraniegos, sin duda alguna!