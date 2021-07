Los tipos de vaqueros que seguiremos llevando en otoño

El vaquero es nuestro básico fondo de armario por excelencia. La prenda estrella a la que nos acogemos cuando no sabemos qué ponernos porque somos conscientes que aún tratándose de una pieza atemporal, construye auténtinos looks de infarto. No hay mujer que no haya adquirido un vaquero a lo largo de su vida ni tampoco la que no tenga fichado su favorito. Se trata de un diseño tan versátil que podemos contar con él para comer con amigas, salir de cita nocturna o asistir al evento del año.

Sus modelos son infinitos y van evolucionando con las tendencias de cada temporada. Por ello, hemos querido analizar cómo llevaremos los jeans en los próximos meses según las propuestas de los grandes diseñadores en pasarela y los looks de las prescriptoras de moda en el street style de las grandes capitales. Este otoño/invierno 2021-2022 aunque no dejaremos de vestir los pantalones pitillo puesto que son los clásicos que nunca pasan de moda, los patrones más anchos son los que se alzarán como los protagonistas.

¡Hazte con el vaquero que más se adapte a ti!

Tapered

Se trata de un modelo de vaquero con forma cónica. Son anchos de las caderas y se van estrechando a medida que bajan hasta el tobillo. Ideal para aquellas mujeres que buscan disimular las caderas.

Tapered High-Rise Jeans (79€)

Vaquero de COS

Wide leg

Los jeans wide leg estilizan la silueta y alargan visualmente las piernas.

Jeans Wide Leg Full Length (29,95€)

Vaqueros de Zara

Folded up

Son un tipo de vaquero de tiro alto, pernera ancha y con dobladillo en el bajo. Su uso revolucionó el inicio de los años 2000 gracias a personalidades como Kate Moss y así es cómo los llevamos en la actualidad.

Jeans regular bajo vuelta (19,99€)

Vaquero de Mango

Straight fit

Ajustados en las caderas, de pernera ancha y corte recto.

Straight Cropped Jeans (69€)

vaqueros de ARKET

Abombados

En los últimos años los pantalones vaqueros slouchy han sido de los más demandados. Este 2021, presenciremos unas líneas más exageradas aún.

Pantalón vaquero tiro alto slouchy (25,95€)

vaqueros Massimo Dutti

Mom jeans

Este diseño de vaquero es idóneo para las mujeres que buscan dar con prendas que las definen sus aires de comodidad. Este patrón realza las curvas de toda silueta.

Jeans Mom Fit Rotos (25,95€)

Vaqueros Zara

Flare jeans / Bootcut

En la próxima temporada veremos los flare jeans de pata XXL y los bootcut, los vaqueros ligeramente acampanados. Esta estética equilibra estéticamente la cintura.

Pantalón vaquero cropped flare fit (39,95€)

Vaquero Massimo Dutti

Split jeans

Los split jeans son aquellos vaqueros que cuentan con aberturas en el bajo.

Straight High Split Jeans (20,99€)