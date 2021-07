¿Cómo PETARLO en TikTok? Amiga, si aún no has conseguido TRIUNFAR en la red social de moda, Lidia Rauet te da las claves

Cuántas veces has escuchado (o has dicho) ese “uy, ya he llegado tarde para TikTok” o el típico “es una red social solo para millennials y bailes”. Pues amiga, estás muy equivocada. La “nueva biblia de la moda”, rezan los titulares en todo el mundo para hablar de Tiktok. Ya no es Instagram. Para encontrar todas las tendencias de moda o de belleza tienes que adentrarte en los vídeos más virales de esta red social de moda. A día de hoy, cualquier experto en publicidad recomendaría a las marcas invertir menos tiempo y esfuerzo en marketing y más en TikTok, la nueva generación es ahí donde busca las prendas o productos de belleza que comprar.

Pero todas nos preguntamos, ¿cómo triunfar en TikTok? Pues para saberlo hemos entrevistado a Lidia Rauet, la joven española que lo peta en TikTok con más de dos millones de seguidores y en Instagram con más de un millón. ¡Lidia, estamos en tus manos!

Empezamos por la pregunta más difícil, pero la que se hace todo el mundo desde el confinamiento... ¿Cómo triunfar en TikTok?

En TikTok se triunfa con originalidad, y sobre todo un punto muy importante es poder transmitir a la gente sensaciones, ya sea a la hora de bailar, a la hora de descubrir cosas que no sabía, causar sensaciones, eso a la gente le engancha y das pie a que esté atento a tu contenido.

¿Cómo empezaste tú en TikTok y en qué momento fue el qué triunfaste?

Yo empecé en TikTok desde el inicio, ya tenía muchos vídeos subidos de la anterior plataforma, y me dediqué a seguir trends, challenges y hacer mis propios bailes, también he seguido varias modas, como viene a ser el humor, los POVS y he intentado dejarme llevar a la hora de hacer contenido, no me he cerrado a hacer cosas nuevas, tampoco en colaborar con otros creadores de contenido que creo que eso también hace push, triunfe con vídeos de baile, y sigues yendo muy bien, a la gente le fascina.

Un TikTok que recuerdes que no pensabas que tendría tanto éxito y arrasó. Y al contrario.

Un TikTok que pensé que no tendría existo, fue bailando electrónica, porque no suelen tener éxito, y me sorprendió el apoyo que tuvo, todo el mundo flipó. Y al contrarío te podría decir que lo mismo, un vídeazo de baile, que después la gente no apoya.

¿Cómo te organizas tu semana en TikTok? Por ejemplo Xuso Jones, nos comentó que graba un día 50 TikToks y ya tiene el contenido de toda la semana...

Me organizo grabando en mis tiempos libres todos los posibles, y si un día no puedo subir tiktoks, utilizo los que ese día no subí, pero también me encanta cuando estoy muy activa, subir muchos, y por lo general tiran todos genial, pero siempre que puedo, grabo.

Pero no solo en TikTok, también tienes un millón de seguidores en Instagram y más de 90.000 en Youtube. ¿Cómo se compagina todo eso?

El tema de llevar varias redes sociales a la vez, es algo natural, creo que lo que más me cuesta de tirar hacia delante es YouTube, Instagram y TikTok me salen muchísimo más natural, y hago cosas que me encantan, entonces es mi mejor pasatiempo.

¿Qué consejo le darías a una chica adolescente que se quiera dedicar a este mundo?

A una chica que se quiera dedicar a esto le diría que no hiciera caso a la gente, que si te gusta algo, como puede ser una red social, vaya a muerte con eso, sea constante con el contenido pero sobre todo que haga lo que le gusta, y es normal que puede que al principio no encuentre los resultados que desearía pero se trata de darle tiempo.

¿Cuentas que sigas y nos recomiendes?

@luciamarreroprincipessa porque me parece que se dedica a algo muy admirable y difícil, @aishdescane me parece una inspiración a la hora de bailar y después como entretenimiento @aleagullosm.