Las primeras BOTAS VIRALES del otoño (sí, en pleno julio) ya están en Zara y son una FANTASÍA de piel de pelo

Exacto, no hay termino medio. Y eso es lo que te va a pasar con estas botas de piel de pelo de nueva colección de Zara. Sí, amigas, estamos hablando de botas a casi 40 grados, pero ya sabéis que nosotras somos fans de este tipo de calzado en todas las épocas del año. Eso sí, estas no nos las pondríamos hasta otoño. Y aún no sabemos si las amamos o las odiamos. Pero si has sentido un crush profundo por ellas, no tarde en incorporarlas a tu zapatero porque son edición limitada. O lo que es lo mismo, se van a agotar en un suspiro (de amor o de odio).

Se trata de este zapato tipo bota alta de piel con pelo con estampado animal, que por las características especiales del material, puede variar al de la foto. AIRFIT®. Plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. Altura de la suela de 1 cm.

¿Lo mejor? Que Zara nos da ideas para poder lucirlas ya. Bueno, si te vas al norte un día de mucho frío. Si no tendrás que esperar a septiembre o octubre para lucirlas.

BOTA PIEL PELO (219€)