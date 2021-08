SARA CARBONERO revoluciona INSTAGRAM con su nuevo TATUAJE que muestra su lado más inspirador (y su nueva filosofía de vida)

Tan inspiradora y mágica como siempre. Un ser de luz. Así es Sara Carbonero. Con su filosofía tan slow que enamora a miles de seguidores en Instagram. Y aunque en las últimas semanas de vacaciones está más desaparecida de lo habitual, desde que salió a la luz su nuevo romance, igualmente no nos deja de inspirar. Y hoy no ha sido con su look, si no con su nuevo tatuaje que expresa claramente su nueva filosofía de vida. Y nos lo ha mostrado en su cuenta de Instagram con estas preciosas fotografías desde la playa, con un vestido blanco vaporoso, sombrero y las olas del mar. Un estilismo de lo más boho y hippie.

¿Qué pone en el nuevo tatuaje de Sara Carbonero? La periodista ha decidido grabarse en la piel la palabra “impermanente”. Y así lo explica en su cuenta de Instagram: “Todo en la vida es impermanencia, nada de lo que hoy gozas está asegurado para mañana, repetirse eso diariamente, tener esa consciencia hace que puedas disfrutar más el momento en el que estás, las decisiones que tengas que tomar o tu realidad, per se, cómo sea. Los momentos difíciles son parte de la impermanencia, no van a estar ahí para siempre. Comprender la impermanencia de todo lo que nos rodea, nos libera”.

Gracias, Sara. Por ser luz y tan inspiradora. En los días de sol y en los de más oscuridad.