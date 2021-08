Tendencia no son los shorts de SARA CARBONERO, tendencia es el lookazo que se ha marcado desde Cádiz con shorts, top tricot y cuñas trenzadas

Un verano muy especial para Sara Carbonero. Su primer verano de soltera se ha convertido en el del nuevo amor. En el de eso brillo en los ojos y esas ganas de querer beberte la vida a sorbos. Sara Carbonero está disfrutando de una vida totalmente diferente y nueva a la que llevaba cuando estaba casada con Iker Casillas. No se pierde una fiesta y está mucho más activa en su cuenta de Instagram con looks casi diarios y mucho más sexy. Aunque lleva unas semanas más desparecida de vacaciones, nos acaba de dejar una fotografía desde su mansión en Cádiz con shorts de calendario lunar, to tricot y cuñas trenzada. ¡No digas look, di lookazo veraniego!

Y es que Sara Carbonero ha optado por lucir unos shorts de calendario lunar de Loewe, preciosos, muy cortos y desflecados, pero con un precio prohibitivo. ¡Amancio, queremos un clon! Además, Sara los ha combinado con un top tricot rebajado de su marca Slow Love y unas cuñas trenzadas también de rebajas de la marca que es imagen, Popa.

Moon shorts in denim (490€)

Top tricot (19,99€)

Cuña Marion Trenzado Blanco (47,96€)