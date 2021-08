Estas chaquetas de Mango Outlet te solucionarán el entretiempo antes de que llegue

Si hay algo que aprendí pronto en el mundo de la moda, es que las rebajas y demás descuentos son el momento idóneo para hacerte con prendas atemporales. Sí, esas que tienen pocas varias variaciones de una estación a otra e incluso de un año a otro, que pegan con casi todo tu armario y que además de favorecer son perfectas para más de una ocasión. Muchas son las adelantadas que el las rebajas de julio aprovechan para hacerse con algún sobrante del invierno con la vista puesta en el otoño, a pesar de que haya muchas que se lancen como locas a comprar las prendas que no van a quitarse en todo el verano.

Y es que esto es seguramente una de las cosas que más diferencian una compra consciente y responsable de una compra compulsiva. El analizar detalladamente todas las prendas de tu armario y ser realista con lo que necesitas, lo que te vas a poner de verdad y lo que no va a pasar de moda en apenas unos meses. Pues bien, si hay una prenda que aguanta mejor que ninguna el paso del tiempo de las tendencias (con permiso de los vaqueros) esa es sin duda la chaqueta. Además, se trata de una prenda que llevamos de alguna u otra manera la mayor parte del año, y no solo en el entretiempo. Quien no ha visto como las trendsetters lucen con mucho estilo chaquetas y blazers debajo de sus abrigos en pleno invierno, o diseños más ligeros y sobre los hombros en pleno verano.

Por eso me he ido a la que últimamente se ha convertido en una de mis tiendas favoritas a la hora de hacerme con básicos a menos precio, sobre todo cuando hablamos de ropa de trabajo, Mango Outlet. Allí he descubierto 5 chaquetas que serán tus mejores aliadas hasta que llegue el momento de ponerte el abrigo.

Chaqueta tweed bolsillos, de Mango Outlet (29,99 euros)

Chaqueta tweed bolsillos, de Mango Outlet

Un clásico cualquier otoño invierno. Esta chaqueta popularizada por Coco Chanel no solo te ayuda a protegerte del frío, si no que ademas consigue aportar un toque clásico y a la vez elegante a cualquier look.

Cazadora denim oversize, de Mango Outlet (17,99 euros)

Cazadora denim oversize, de Mango Outlet

Este básico se lleva ahora en clave noventera y con patrones amplios.

Americana estructurada bolsillos, de Mango Outlet (22,99 euros)

Americana estructurada bolsillos, de Mango Outlet

Ha sido sin duda la estrella del invierno pasado. En piel natural o en su versión sintética, la americana de cuero es la sustituta de la tradicional biker, y parece que ha venido para quedarse.

Chaqueta algodón multibolsillos, de Mango Outlet (20,99 euros)

Chaqueta algodón multibolsillos, de Mango Outlet

Las sahariannas son otro de esos imprescindibles pasen los años que pasen y tengas la edad que tengas. En beige o en khakhi, encontrar un modelo que no pese y lleno de bolsillos es perfecto para tus viajes y tus días de campo.

Americana solapas contraste, de Mango Outlet (39,99 euros)

Americana solapas contraste, de Mango Outlet

Y si de básicos hablamos, una buena americana negra no puede faltar. Escoge un modelo con un twist que te aporte un toque original.