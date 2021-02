Estos son los 10 maravillosos superingredientes que forman parte de tus cosméticos favoritos

Somos lo que comemos, pero también lo que pensamos. Y si eres una gurú de la belleza, sabrás que hacer un correcto uso de los cosméticos que puedes tener en tu bolsa de aseo y estantería del baño, es tan importante como seguir una buena alimentación y hacer deporte diariamente.

La industria ‘beauty’ está cambiando al ritmo de un rayo y sus fórmulas (creadas en un laboratorio) han ido evolucionado conforme ha pasado el tiempo, ¡hasta existen labiales veganos!

Retoque estético.

Ahora más que nunca y en tiempos de mascarilla, hay que mimar más la piel conscientemente con productos que estén formulados con algún superalimento o ingrediente clave como el brócoli, el açai, la quinoa y las bayas de goji entre otros.

Incorporar estas pequeñas dosis extra a tu rutina facial ayudará a potenciar el efecto del mismo, ya sea con una crema hidratante, aceites, contorno de ojos, exfoliante o sérum. Descubre cuáles son los superingredientes más famosos y efectivos del momento que han conquistado a las expertas del ‘skin care’.

CÚRCUMA

El ‘azafrán de los pobres’ contiene un compuesto llamado curcumina, repleto de compuestos antioxidantes, antibacterianos y antiinflamatorio. Combate el acné, aclara las manchas, ilumina la piel, previene el envejecimiento prematuro acelerando la producción de elastina y protege del daño medioambiental. Aquí puedes hacerte con una mascarilla facial de Kiehl’s para revitalizar el aspecto de la piel apagada y cansada, o un aceite corporal para combatir la celulitis de Twelve Beauty.

BRÓCOLI

Nunca falta en la lista de los alimentos top, pero la cosmética lo acaba de redescubrir como el último activo ‘efecto retinol sin retinol’. Derivado de la vitamina A, es capaz de favorecer la renovación celular y prevenir los signos del envejecimiento sin riesgo de irritación. Ficha este sérum con Vitamina C de Freshly Cosmetics que aporta tersura a la piel.

SEMILLAS DE CHÍA

El aceite de semillas de chía contiene más de un 60% de omega 3 que ayuda a aumentar la producción de colágeno. Es rico en minerales como calcio, zinc, hierro, fósforo, magnesio y potasio, contribuye además a aumentar la hidratación y reforzar la piel, es también un maravilloso antioxidante que forma parte de este aceite facial de la firma The Ordinary que calma, alisa y nutre todo tipo de pieles.

Belleza

BERRO

Cada vez se utiliza más este súper vegetal en formulación cosmética debido a sus propiedades a la hora de reducir las manchas y aclarar la piel. Contiene una molécula llamada sulforafano que estimula las enzimas antioxidantes de la piel. Aquí puedes hacerte con el sérum Renaissance Brightlight de Oskia que combate la hiperpigmentación, atenúa las manchas oscuras y repara el daño solar en la piel.

AÇAI

Esta fruta devuelve la piel a sus niveles óptimos de hidratación y tiene importantes propiedades antioxidantes, además de ser reafirmante, regeneradora y antienvejecimiento. Hazte con esta mascarilla facial reafirmante para pieles envejecidas de Foreo que despierta la piel apagada y cansada.

TAPIOCA

Promete convertirse en un alimento imprescindible. Conocida ya como la ‘harina sin gluten’, a nivel cosmético, el extracto de tapioca sirve para reequilibrar las glándulas sebáceas, ya que posee una gran capacidad de absorber aceite y mantiene la piel suave y flexible. Ficha este elixir Detox de la firma APoEM que desintoxica la piel de los radicales libres y contaminantes del aire.

QUINOA

No es solo un superalimento con múltiples beneficios nutricionales, sino que también puede ser un gran aliado para tu cabello. Además de aportar hidratación y reparar las puntas abiertas, acondiciona y protege el cabello dejándolo más sedoso, fácil de desenredar y brillante. Aporta estos beneficios con la loción corporal y de manos de Green People o el Shampooing Reviviscence de Leonor Greyl.

Belleza

BAYAS DE GOJI

Ricas en nutrientes como el cobre, el zinc y la vitamina C, aportan nutrición a la piel, al tiempo que la dejan más radiante, suave y saludable. Además contienen pigmentos dermoprotectores que disminuyen el proceso de envejecimiento y potentes antioxidantes que ayudan a mantener la piel más joven y radiante. Descubre la famosa crema para el cuello efecto lifting y reafirmante de la marca Skinlabo.

KALE

La col rizada lleva algún tiempo defendiendo su pódium en cosmética y razones no le faltan: es un concentrado de vitaminas y minerales que estimula la producción de colágeno, protege frente a la radiación UV, hidrata, previene las arrugas y tiene una poderosa acción antioxidante. Aquí puedes comprar el sérum Iluminador Superfood y multiusos de alto rendimiento que ayuda a mantener la elasticidad de la piel, es de Youth of the People.

MORINGA

En polvo o en hojas, la moringa copa todas las listas de superalimentos de este año por sus propiedades nutricionales y, a nivel cosmético, el aceite de moringa promete convertirse en un estupendo aliado capilar, ya que estimula el crecimiento y lo purifica. Ficha el mini exfoliante oxigenante anti-polución de Yves Rocher o el bálsamo facial matificante de Lush.