De Victoria Federica a Eugenia Martinez de Irujo: Starlite vibra con David Bisbal

David Bisbal es uno de los nombres imprescindibles en el cartel de Starlite Catalana Occidente. El cariño y la admiración que el artista almeriense desata del uno al otro confín le han convertido en uno de los mayores iconos del pop latino, ganado a pulso con trabajo, esfuerzo y una potente e inconfundible voz que cuenta con millones de adeptos.

Y en 2021, el año que Starlite Catalana Occidente cumple una década de vida, el cantante no podía faltar. Conocedor de lo especial de esta edición del festival boutique más importante de Europa, Bisbal bordó un concierto impecable en lo musical y sobresaliente en carisma, simpatía y energía arrolladora, esa fuerza y optimismo tan característicos en sus espectáculos.Momentos antes de salir al escenario, Bisbal decía a los micrófonos del festival: “Estoy cumpliendo casi 20 años de carrera, así que desde que el festival nació he estado acompañándoos y con conciertos acústicos. El que grabé en el Teatro Real o en el Royal Albert Hall de Londres ya los presenté en Starlite y me da muchísima ilusión que a lo largo de estos 10 años nos hayamos visto de manera tan hermosa, así que felicidades, espero que cumpláis muchos más y yo a vuestro lado”.

Enmarcado en su gira ‘En tus manos’, David Bisbal presentó a sus seguidores los últimos éxitos de su nuevo disco, que completó con un repertorio ya de por sí insuperable y repleto de números uno, que junto a la madurez adquirida por el artista en sus años de trayectoria, hicieron del encuentro una fiesta inolvidable de música, baile, luz y momentos para el recuerdo. Vestido de negro (color que mantuvo en los dos cambios de vestuario que realizó), Bisbal arrancó el show con ‘Silencio’, una canción para entrar en calor sin ambages, seguido de ‘Antes que no’ y ‘En tus planes’, el sencillo que da nombre a su último trabajo y que fue recibido con una gran ovación al igual que prácticamente cada una de las piezas musicales, movimientos sobre el escenario, palabras y gestos del cantante.

’Quien me iba a decir’, ‘Esclavo de sus besos’, ‘Camina y ven’ o ‘A partir de hoy’ hicieron cantar al unísono a un auditorio ávido de música en directo, que disfrutó con el espectáculo preparado por Bisbal para ellos en el enclave único y mágico de La Cantera, adornado de forma silenciosa por una magnética luna.

Con ‘Dígale’, ‘Princesa’ y ‘Bulería’ el público recordó los sonidos del Bisbal de sus inicios y, con ganas de más, no dudó en pedir al artista que volviera al escenario para continuar con la música. Bisbal no se hizo mucho de rogar y volvió para regalar el ‘Si tú la quieres’, canción grabada a dúo con Aitana durante el confinamiento, y ‘Ave María’, un broche perfecto para una actuación de casi dos horas de música, de alta intensidad, muchos recuerdos y un repertorio amplio para contentar a los fans más exigentes.

Un público de lujo

Entre los asistentes al concierto de David Bisbal se encontraban Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Victoria Federica, Valeria Mazza, Antonio José y los actores Diego Boneta y Renata Notini, Maxi Iglesias y Andrea Duro. Tras el concierto de Bisbal, la música continuó sonando en la zona Sessions con el concierto de Omar Montes, el artista español más escuchado del año. El fenómeno televisivo convertido en estrella de la música urbana volvía a Starlite Catalana Occidente tras su primera actuación el pasado 23 de julio.

Aunque lanzó su primer videoclip en 2015, el éxito le alcanzó en 2018 por sus temas ‘Fuego’, ‘Mamá’ y ‘Así sí’, coreados con entusiasmo y mucho flow en La Cantera de Starlite Catalana Occidente por todos sus incondicionales seguidores. Con su habitual desparpajo y simpatía, Omar Montes se metió en el bolsillo a un público que llegaba con muchas ganas de disfrutar de una gran noche de diversión.

