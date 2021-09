El vestido de Paula Echevarría es todo lo que queremos para las noches del otoño

En la noche de ayer, muchos fueron los rostros conocidos que se dieron cita en Madrid con un motivo solidario, en concreto se trataba de “El Último Aplauso”, una serie de conciertos benéficos que nacieron de los aplausos surgidos en el confinamiento, como símbolo de unión y solidaridad. Y una de nuestras invitadas favoritas fue sin duda Paula Echevarría.

Tal y como nos tiene acostumbradas, la actriz es una apasionada de la moda y las tendencias, y no hay look en el que no nos demuestre que lo suyo es combinar colores y prendas diferentes con un resultado de diez. Y anoche no defraudó, ya que Paula escogió un vestido de una de sus firmas fetiches, Mioh. Se trataba de un vestido corto cruzado con volumen en las mangas con líneas de colores en tonos morados, verdes y negros.

La actriz Paula Echevarria y Miguel Torres FOTO: Jesus Briones GTRES

Pero otra de las cosas que más nos gustaron del look sin fueron los accesorios, ya que la novia de Miguel Torres escogió para la ocasión un mini bolso de Chanel en color lila y unos botines negros de ante con detalles de flecos. Toda una lección de estilo sobre cómo combinar prendas básicas con otras de plena tendencia y salir airosa del intento.

Vestido corto cruzado con estampado de trazos, de Mioh (184 euros)