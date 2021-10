La CAMISA de ZARA de TAMARA FALCÓ no es la que tienen todas y por eso nos acaba de crear una gran necesidad para llevarla con vaqueros

Fin de semana de relax, desconexión y celebración. Así ha pasado Tamara Falcó el fin de semana para celebrar su reciente graduación como chef, comiendo bien, con su novio y amigos. Pero si hay algo que ha enamorado a sus seguidoras (y a nosotras también), no ha sido los restaurantes donde ha ido Tamara Falcó, si no la camisa que ha llevado con vaqueros. Y oh sorpresa para todas, es de Zara. Y nosotras ya nos hemos hecho con ella antes de que se agote.

¿El motivo? No es la camisa que llevan todas de Zara y además tiene un estampado precioso con patchwork y flores que te hace el look completo con unos simples vaqueros. ¿No nos crees? Para muestra, un botón.

BLUSA HOMBRERA PATCHWORK (39,95€)

Camisa patchwork. FOTO: Zara

