Lucía Bárcena nos deja el perfecto look de entretiempo, y lo firma Primark

Muchas son las influencers que se esfuerzan para demostrarnos que no hace falta gastar mucho dinero en ropa para conseguir un armario de lo más versátil y elegante. Mientras algunas se dedican a lucir prendas totalmente de lujo a precios que nos parecen prácticamente imposibles (eso por no hablar de la colección de bolsos o zapatos), otras nos enseñan que en las tiendas de cabecera y de precio podemos encontrar prendas increíbles que no tienen nada que envidiar a las otras. Un ejemplo claro es la diseñadora Rocío Osorno, que recurre habitualmente a prendas de Zara o incluso Lefties para sus looks diarios.

Pero lo cierto es que no es la única, ya que en nuestro país hay varias instagrammers que han decidido seguir esta línea. La última ha sido Lucía Bárcena, quien si ya nos demostró que se puede ir perfecta a una boda con un total look de Zara, ahora quiere enseñarnos como vestir en tu día a día, especialmente en esta época loca de entretiempo. La influencer nos ha dejado un estilismo a base de vaqueros pitillo (sí, muchas son las que se resisten a dejar de llevarlos), jersey de punto, gabardina y sandalias tipo mule, y todo lo firma la firma irlandesa Primark.