Mariah Angeliq: “Me encantaría trabajar con C. Tangana. Él me ha escrito por Instagram y por supuesto tengo que hacer una canción con él”

La reggaetonera estadounidense con más estilo y flow del panorama musical, Mariah Angeliq, llegó a España para revolucionar todo. La cantante que se caracteriza por publicar éxito, tras éxito, aterriza en España con el fin de interactuar con el público español y ver cuáles son las interacciones que tienen con ella en sus shows. Mariah Angeliq cuenta con 2 EP, múltiples sencillos y grandes colaboraciones, y para seguir su ascenso, la cantante está presentando su último éxito, “Diablita”. La creadora de “Perreito” tiene muchas ganas de darse a conocer en España, aunque ya la gente aquí la tiene como cantante favorita en su lista de canciones.

Con 1,9 millones de seguidores en Instagram, Mariah Angeliq junto a Universal Music van a poner el foco en la música urbana y de reggaeton. Después de la canción de “Bobo” junto a Bag Gyal, la cantante tiene preparados muchas novedades donde incluye países como Ucrania o México. Aparte de ser un referente en la música, ella es un icono en la moda y belleza urbana.

En Lifestyle hemos tenido la ocasión de hablar con Mariah Angeliq. Nos contó todo sobre sus comienzos, con quién quiere trabajar y qué objetivos tiene para el 2022.

Para el público que todavía no te conoce, ¿cómo es la música que haces?

Yo hago música urbana y mucho reggaeton, me encanta ese estilo. Perrito, mi gran éxito musical está enfocando a la música que estoy realizando. Recientemente me he ido por otros caminos como en las canciones de “Bobo”, o “Diablita”, que están más orientados al pop urbano, es decir, son más comerciales. Eso sí, siempre regreso a mis orígenes y también a mis influencias como R & B. Hago mucha música en inglés, aunque no estoy en una discográfica americana, los que me conocen yo comencé haciendo música en este idioma.

Cuéntanos cómo han sido tus inicios.

Yo supe que podía cantar desde los nueve años, porque me encantaba la música y yo me ponía a cantar todas las canciones que escuchaba mi madre. Era muy tímida, pero me gustaba mucho cantar con mi madre. Yo ya vi que era mi pasión, porque además empecé a escribir historias y luego los convertía en canciones.

Me escapé de casa a los 16 años, para hacerme artista. Despertaba en el estudio y seguía trabajando. En esa época conocía a mucha gente, sin embargo hasta que no me presentaron a Nely, el arma secreta, productor reggaeton, no comencé hacer música en español, y después firme con Universal.

Imagen de Mariah Angeliq en el videoclip de Diablita. FOTO: Universal Spain

¿Qué cuatro adjetivos definen tu música?

Original, real, fuego y fuerte.

¿Cuál es tu inspiración a la hora de elaborar tus canciones?

Me encanta Rihanna. Ella es capaz de hacer muchas cosas, aunque no hable en español, hizo una canción en este idioma con Shakira. Rihanna es muy icónica, ella puede hacer todo, con su actitud.

Somos muy fans de la unión musical que has tenido con Bad Gyal, ¿cómo surgió?

Siempre la había escrito, y ella sabía que quería colaborar con ella. Yo lo había dicho muchas veces en entrevistas. La mandé un mensaje por Instagram, expresando que quería hacer una canción que tenía lista y ella me expresó al momento que sí. Hablaron nuestros equipos y se grabó por separado los vídeos. La canción es un éxito. Hemos hecho magia con la canción y con el video. Me encanta el estilo de Bad Gyal.

¿Con quién te gustaría hacer alguna colaboración de España?

Me encantaría trabajar con C. Tangana. Él me ha escrito por Instagram y por supuesto tengo que hacer una canción con él.

¿Qué fechas tiene el tour de España?

Tengo cinco fechas: Barcelona, Madrid, Lleida, Vilanova y Girona. Tengo muchas ganas de saber si el público se conoce mi música. Estoy segura de que la gente va a tener una buena conexión conmigo. En España la gente es muy fan de la música.

Diablita está siendo una auténtica locura, ¿qué opinas del éxito de tu nuevo single?

Todas las mujeres están locas con esta canción. Todos los días, tengo centenares de vídeos de mujeres haciendo el gesto de los cuernos y cantando la canción. Está siendo un gran movimiento, porque hay muchas diablitas escondidas. Esta canción es un empoderamiento para las mujeres.

¿La pandemia te ayudó a crear?

Me motivó más. Algo pasa por algo, toma esto y sigue adelante.

¿Cuál es tu básico de ropa que no puede faltar en tu día a día y en uno de tus conciertos?

En mi día a día, utilizó sweatpants, abrigos acolchados o sneakers. En los conciertos suelo llevar ropa más ajustada. Toda la ropa que llevo en los shows son únicas, siempre hay algo diferente. Mi estilista es muy creativa.

¿Tienes algún beauty look clave?

Me gusta estar sin maquillaje y con el cabello soy muy sencilla. Me gustan las coletas altas y firmes. Soy más atrevida en el vestuario.

Cuentas con 1,9 millones de seguidores en Instagram, ¿cómo es de importante para ti las redes sociales para proyectar tu música o conectar con tus fans? Las redes sociales tienen una parte buena y una mala. Muchas veces uso Instagram para inspirarme y en otra ocasiones, empiezo a comparar procesos de otros que están logrando éxitos y creo que eso es malo. Trato de bloquear esos pensamientos y estar con mis seguidores y hablar con ellos.

Hemos visto una imagen tuya al natural sin maquillaje y fue viral, ¿qué mensaje quería lanzar?

No quiero siempre subir fotos donde yo salgo siempre perfecta. Hay mucha gente que sube contenido donde siempre están perfecta y nunca les pasa nada. Yo quiero transmitir un mensaje de realidad.

¿Qué proyectos tienes para este año y el 2022?

Para el 2021 voy a seguir haciendo más presentaciones, shows, acabaré el mini tour aquí de España, y después me iré a México, a un festival. En el 2022 voy a Ucrania para trabajar con Coca-Cola y acabo de grabar un anuncio con McDonald’s. En resumen, estoy haciendo muchas cosas.