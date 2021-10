La chaqueta favorita del street style es verde y acolchada

Si alguien no se ha enterado todavía a estas alturas del otoño que el acolchado es el tejido de la temporada, sin duda es porque no es vive en este mundo. Las pasarela llevan anunciándolo desde el principio del invierno pasado, y las calles y las redes quisieron probar esta tendencia antes de que llegase el verano. Como una especie de práctica antes de que llegase realmente el que sería su momento: este otoño-invierno. Y lo cierto es que no se equivocaban.

Cuando todavía no había terminado el verano, empezamos a ver como este tejido se adueñaba de prendas más estivales como mini faldas o chalecos, que poco a poco irían dando paso a chaquetas y cazadoras para afrontar el entretiempo. Y serían precisamente éstas las que se alzaron el título de prenda más deseada.

Las expertas en moda te dirán que fue la primavera pasada cuando empezamos a verla. Su diseño, una especie de abrigo tipo Husky reversionado en forma de cazadora moderna, para muchas era el híbrido perfecto entre un plumas y el Barbour (quizás de ahí que el favorito sea sin duda el color verde). Pero aunque firmas como Chloé y Salvatore Ferragamo lo sacaron a la pasarela de manera simultánea, fue sin duda el amor de las influencers danesas por un modelo de Ganni lo que hizo saltar la alarma de tendencia a la vista.

Tal es así, que muchas hemos estado esperando pacientemente la llegada del frío para acudir nuestras firmas de cabecera en busca de versiones asequibles que podamos incorporar a nuestro armario diario. Y es que nos parece igual de perfecto para un look totalmente informal a base de vaqueros o incluso leggins y deportivas como encima de estilismos más depurados, como trajes sastre o vestidos midi o cortos, ya que consiguen darle un rollo clásicos y a la vez diferente, más allá de la clásica blazer o incluso biker de cuero.

Por todo ello hemos querido pasearnos por nuestras tiendas favoritas de fast fascinen busca de modelos ligeros y bonitos en los que no dejarnos el sueldo, y es que aunque nos encanta este modelo, tenemos claro que se trata de una tendencia pasajera a pie de calle, pero que sin duda podremos alargar luego su vida útil para cualquier día de campo.

Anorak acolchado satinado, de Mango (49,99 euros)

Anorak acolchado satinado, de Mango FOTO: Mango Anorak acolchado satinado, de Mango

Chaqueta acolchada reversible, de Zara (39,95 euros)

Chaqueta acolchada reversible, de Zara FOTO: Zara Chaqueta acolchada reversible, de Zara

Cazadora acolchada con bolsillos, de Pull&Bear (25,99 euros)

Cazadora acolchada con bolsillos, de Pull&Bear FOTO: Pull&Bear Cazadora acolchada con bolsillos, de Pull&Bear

Cazadora acolchada reversible, de Bershka (39,99 euros)

Cazadora acolchada reversible, de Bershka FOTO: Bershka Cazadora acolchada reversible, de Bershka

Chaqueta corta acolchada, de Massimo Dutti (69,95 euros)