Susana Molina tiene la chaqueta con hombreras que mejor queda con un vaquero de tiro alto

La tendencia de los años sesenta e incluso con toques de los ochenta, lleva mucho tiempo en nuestros armarios. Puede ser que te hayas comprado esta chaqueta con hombreras, pero no sabes cómo combinar o si tienes que escoger entre un vaquero de tiro alto o una falda mini. Susana Molina está triunfando con todos los looks que está enseñando. La influencer está en el top 3 de mejor vestidas en Instagram y tras ver cómo combina una chaqueta verde oscura con hombreras, esta afirmación es más clara que nunca. Para que combine bien con una chaqueta que es el foco de atención, apuesta por un vaquero de tiro alto. Si eres alta y quieres presumir de piernas infinitas, este tipo de vaquero es tu compra segura.

Ese look de oficina que todavía no has encontrado, o simplemente ese conjunto para ir elegante en cualquier momento, solamente tienes que ver cómo va Susana Molina. Una chaqueta verde, un vaquero clásico, un bolso de cadena y una camiseta negra de manga larga es la combinación de 10.

Como buena captadora de tendencias, Susana Molina ha encontrado todo el look en Liu Jo. Ahora entenderás el toque elegante que consigue la influencer con tan pocas prendas. Un último detalle que hemos encontrado y es debido a que el color verde no queda en este tipo de chaqueta. No te preocupes porque el color camela es igual de bonito o más.

BLAZER DOPPIOPETTO (265,00€)