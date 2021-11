Violeta Magryñán nos deja otro perfecto look para inspirarnos estas fiestas

Otro evento más en la capital y otra oportunidad perfecta para fichar los looks de fiesta que ya nos adelantan algunas de nuestras instagrammers favoritas. Y es que en el día de ayer, el matrimonio más famoso de la red social desembarcaba en Madrid para presentar su documental “The Ferragnez”, que promete entrar en la vida más privada de Chiara Ferragni y Fedez. Así que, como no podía ser de otra manera, los invitados también eran estrellas patrias de Instagram que no dudaron en lucir sus mejores galas para la ocasión.

La influencer Violeta Magryñán con un total look en negro FOTO: @violeta_mangrinyan

Entre ellas se encontraba Violeta Magryñán, quien nos dejó con la boca abierta gracias a un vestido negro de tirantes asimétrico y detalle de lazo en la falda de una de sus diseñadoras fetiche, PERÒ, que la valenciana combinó magistralmente con accesorios también en negro. En concreto unos salones modelo Le Pigalle de Christian Louboutin, el bolo Lady de Dior y para dar un toque de brillo, unos pendientes tipo joya en forma de corazón de Zara. Un outfit perfecto para las amantes del total black que combina a la vez un diseño original con clásicos atemporales y que es perfecto para inspirarnos las próximas celebraciones.

Vestido drapeado banda, de PERÒ (170 euros)

Vestido drapeado banda, de PERÒ FOTO: PERÒ Vestido drapeado banda, de PERÒ

Pendientes corazones joya, de Zara (12,95 euros)