Este abrigo de punto bufanda en color fucsia va a poner de acuerdo a MADRES e HIJAS para todo el frío de diciembre

¿Compartir abrigo con tu madre? Cuando veas este de Zara no lo vas a dudar, porque va a ser una prenda que vais a comprar y vais a querer las dos. Y lo mejor es que aún este disponible en todas las tallas. Y no solo es perfecto porque es calentito para esto terribles días de frío que estamos teniendo en este inicio de diciembre, si no porque además ese color fucsia nos eleva el tono blanco neutral que tenemos en esta época del año. Ese ‘efecto buena cara’ que tanto buscamos en los meses de frío.

Se trata de este abrigo de cuello amplio tipo bufanda y manga larga acabada en vuelta. ¡Una fantasía calentita! Y Carmen Gimeno lo ha combinado con un cinturón para marcar cintura, un jersey negro de cuello alto, guantes de piel negros y botas moteras negras.

Aunque también nos parece ideal para llevarlo con unos vaqueros, un jersey blanco o una camisa.

ABRIGO PUNTO BUFANDA (49,95€)

Abrigo punto bufanda. FOTO: Zara

Abrigo punto bufanda. FOTO: Zara