Querido Papá Noel este año solamente queremos (por ahora) la chaqueta de tweed más bonita, fácil de combinar y de fondo de armario

No tenemos ninguna duda que ya has visto la segunda temporada de Emily in París. Estarás pensando en cómo copiar todos los looks de la protagonista, sus amigas y su jefa. Nos hemos quedado sin palabras, con todos los conjuntos que salen en el primer capítulo hasta el último. Desde el abrigo de seda cuando coge el tren, hasta el vestido midi entallado con estampado de corazones. Como ahora estarás reflexionando en el vestido para Navidad o Nochevieja y no tienes tiempo de buscar alguna prenda, con este toque francés, hemos buscado la chaqueta sastre tweet, diseñada para la vuelta a la oficina e incluso para añadir a la lista de regalos de los Reyes Magos.

Añadir un matiz afrancesado es más fácil de lo que piensas. Sandro Paris, firma estrella en todos los armarios de nuestras influencers favoritas, diseñó una chaqueta tweet, perfecta para el 2022. Esta marca está consiguiendo que el estilo francés sea más fácil de complementar con cualquier prenda de Zara.

¿Recuerdas el abrigo con efecto borrego de Anna Padilla? La influencer escogió esta prenda de Sandro Paris, porque sabe que todo lo que tiene la firma, queda bien, y porque sería viral a los dos minutos de publicar la imagen. Esa es la gran cualidad de la marca, que todas sus prendas son originales, bonitas y muy instagrameables.

Ahora toca el turno de hablar de la chaqueta de traje sastre de tweed. Esta prenda sienta fenomenal con cualquier jean con campana e incluso con una gorra de béisbol. Todo el look añade ese toque noventero que tanto nos gusta y que es muy sencillo de imitar en menos de cinco minutos.

Alexandra Pereira con chaqueta tweed. FOTO: @alexandrapereira

Alexandra Pereira es la parisina con más estilo y este 2021, lo está confirmando con cada conjunto que vemos en su Instagram. Su chaqueta traje tweed es tan bonita, que queremos una, aunque sabemos que a la suya no nos llegan los ahorros. Por ese motivo, la chaqueta que hemos localizado en Sandro Paris es una compra segura.

Te advertimos que cuando veas todas las cualidades que tiene la chaqueta, no te la quitarás en toda la semana. Será tu básico de lunes a domingo, incluye eventos sorpresa, fiestas con amigas o cenas con tu pareja en un sitio muy romántico de Madrid o Barcelona.

¡Apunta la siguiente referencia de la chaqueta de Sandro Paris!

CHAQUETA DE SASTRE DE TWEED (395 €)

Chaqueta tweed. FOTO: Sandro Paris

Chaqueta traje en color blanco con toques dorados. FOTO: Sandro Paris

Después de ver esta chaqueta, ahora quieres ser Emily in París, pero no en la ciudad francesa, si no en tu ciudad y conquistando las calles. No tengas miedo a la hora de combinar esta chaqueta con cualquiera de tu armario. Piensa en unas botas XXL en tono blanco o en un bolso mini de cadena.