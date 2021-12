Llámalo jersey o llámalo vestido, pero ROCÍO FLORES tiene claro que se lleva con shorts de piel y medias para marcarse un lookazo

No hay día que Rocío Flores aparezca en ‘El Pograma de Ana Rosa’ y no nos cree una necesidad con algunas de las prendas que luce la hija de Antonio David. Y hoy no podía ser menos para terminar el año y dar la bienvenida al invierno con un jersey de lo más calentito a modo de vestido de una de sus marcas favoritas que siempre luce.

Rocío Flores ha escogido este jersey oversize largo a modo de vestido con raja delantera y cuello alto en color tostado de Sésamo by Marta.

Jersey Hanna (49,90€)

Rocío Flores con jersey y shorts de piel. FOTO: sesamo by marta

Un jersey que Rocío Flores ha combinado con uno shorts de efecto piel negros, medias estampadas y botas negras de estilo militar.