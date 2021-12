“Mi madre se alejó de toda la familia”: Rocío Flores llora la ausencia de Rocío Carrasco en el día más importante para David Flores

Rocío Flores atraviesa una de sus semanas más agridulces. La joven ha sido testigo de cómo la memoria de su abuela vuelve a ver la luz a través de ‘El último viaje de Rocío’ con su madre protagonizando el que ha sido uno de los especiales más comentados. Además, este miércoles, su hermano, David Flores Carrasco, ha cumplido 23 años y lo ha celebrado con la misma ausencia de años atrás, la de Rocío Carrasco.

Rocío Flores se emociona en 'El Programa de Ana Rosa' FOTO: Mediaset

“Mi madre no ha felicitado a mi hermano. Te mentiría si te dijera que sí”, ha aclarado este mismo jueves en ‘El Programa de Ana Rosa’. Visiblemente emocionada y sin poder contener las lágrimas, manifiesta sin tapujos que su querido hermano no ha recibido ningún mensaje de su progenitora, algo que el joven lleva esperando desde hace mucho tiempo. De hecho, desde que Rociito y Fidel Albiac contrajesen matrimonio en 2016, madre e hijo no mantienen ningún tipo de relación por decisión de la propia Rocío Carrasco.

A pesar de la tempestad familiar que provocó su primera parte del documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Rocío Flores ha querido dejar claro que tanto ella como David Flores no guardan rencor y siguen estando ahí para cuando ella quiera dar el paso: “Sus hijos están aquí y cuando quiera aquí estamos. Mi hermano nunca se va a ir, cuando quiera que lo llame. Yo también estaré ahí. A mí las cosas me duelen”, ha deslizado la ‘influencer’ sin quitar la mirada de la cámara.

Rocío Carrasco y su hijo, David Flores FOTO: Mediaset

Flores se siente perdida y cada vez entiende menos las cosas. Así lo ha confesado ella misma sin titubeos, asegurando que ha intentado en varias ocasiones recuperar el contacto con su madre y no ha obtenido respuesta alguna por su parte. Una realidad que le produce un gran dolor y de la que no consigue sobreponerse.