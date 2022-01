Sergio Ramos y Pilar Rubio empiezan 2022 llorando una dolorosa pérdida

La familia del central del PSG, ex del Real Madrid, ha empezado el año diciendo adiós a Jagger, su inseparable pastor alemán. Pilar Rubio, mujer de Sergio Ramos, quiso homenajear a su perro compartiendo en redes sociales algunas fotografías junto a él y dedicándole unas bonitas palabras.

“Jagger, me quedo con estos momentos... No me salen las palabras. Te quiero mucho. Descansa en paz”, escribió la presentadora, actriz y modelo. “Nadie que no haya tenido perro sabe el dolor de su ausencia”, fue la respuesta de su amiga Carmen Lomana. “Pilar… Solo puedo abrazarte/os con toda mi fuerza… Siempre estará en ti contigo… Lo siento, lo siento de veras… Millones y millones de besos para ti y los niños”, contestó, por su parte, Sara Escudero.

Pilar Rubio, Sergio Ramos y sus hijos conviven con otros siete perros más: Tango, Chulo, Lizzy, Tana, Zafiro, Bella y Lobo. Ahora todos echarán de menos a Jagger.

Pilar Rubio y Sergio Ramos han pasado unos días en Cabo Verde

Muchos futbolistas y sus parejas han aprovechado los días de vacaciones que han tenido para viajar a lugares cálidos. Si bien el posado por excelencia hasta la fecha había sido el de Antonela Roccuzzo, la mujer de Messi en bikini; Pilar Rubio no ha querido ser menos y ha compartido una fotografía en bañador que ha arrasado en Instagram. La instantánea de la presentadora, actriz y modelo es de Santa Maria, Cabo Verde, donde ha pasado unos días junto a Sergio Ramos antes de regresar a la rutina..