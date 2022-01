Fantasía es el jersey con lazo y espalda abierta de nueva colección de Zara que Rocío Osorno eleva a necesidad de moda

Sí, amiga, si llevas horas preguntándote de donde es esta maravilla de jersey con lazo y espalda abierta que Rocío Osorno ha lucido en su cuenta de Instagram, nosotras tenemos la respuesta. Es de Zara y es una maravilla. No solo por su tejido, sus colores, si no también por su espalda abierta con cierre de lazo. Que seamos realistas, es una fantasía y una maravilla para las fotos pero poco práctico para la realidad si no quieres morir de frío con toda la espalda abierta. Pero eso sí, más bonito no puede ser. Y la verdad es que ya echábamos de menos los lookazos de Rocío Osorno, que aunque dejó muchos estilismos hechos antes de su operación de nariz para poder seguir subiendo contenido, ya hacía días que no nos maravillaba con sus looks.

Porque Rocío Osorno también se ha unido al boom de las operaciones estéticas de influencers en las últimas semanas. Mejor dicho, ella fue una de las primeras junto a Teresa Bass. Y aunque aún le quedan semanas de recuperación, ya se ha animado a hacerse las primeras fotografías con su ‘nueva’ nariz. Y a nosotras nos ha enamorado con este jersey de nueva colección de Zara que parece de firma, pero no, es de nuestra marca favorita de Inditex.

No hay nada que nos guste más en invierno que un buen jersey de punto gustosito y que nos traslada directamente a una fotografía con café en mano y un ambiente de lo más acogedor para estos fríos días de enero. Eso sí, como os decíamos, el jersey es precioso pero tiene el inconveniente de tener la espalda abierta y morir de frío. Es decir, no es apto para las chicas más frioleras.

JERSEY PUNTO OVERSIZE LAZO (49,95€)

Jersey lazo. FOTO: Zara

Jersey lazo. FOTO: zara

Se trata de este jersey de cuello subido y manga larga con detalle de espalda abierta con lazo en organza. Peor además nos encanta el tipo de punto y los colores que combina que son de lo más románticos. Rocío Osorno lo ha combinado con un vaquero oscuro de Loewe pero nosotras nos lo imaginamos también con un vaquero de tiro alto clarito para darle todo el protagonismo al jersey y que aún destaque más sus colores.

Además, al ser una prenda oversize es talla única y no te tienes que preocupar por la talla que elegir. Eso sí, puede ser que para las chicas más bajitas sea demasiado grande y largo.