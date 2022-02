Rocío Osorno ya luce el nuevo vestido viral de Zara pero de una forma totalmente original

Parece que de cara a la próxima primavera, Zara no para de llenar su sección de nuevo en tienda con un sin fin de propuestas que contienen todos los elementos necesarios para convertirse en virales. Esta por ejemplo el caso del estampado de periódico, para el que la firma se inspira claramente en el personaje de Carrie Bardshaw y su famoso diseño firmado por John Galliano para Dior, que incluía la foto del propio diseñador, (cosa que de momento la firma gallega no ha querido replicar con la cara de Amancio). Pero al igual que encontramos referencias a grandes de la Alta Costura, hay otras creaciones en principio menos trascendentales que también han conseguido robarnos el corazón. Y no solo a nosotras.

Las influencers, siempre ojo avizor a la caza de la próxima prenda que se convertirá en objeto de deseo para conseguir llevarla antes que nadie (o a veces simplemente llevarla antes de que se agote) se han decantado claramente por algunos diseños por encima de otros. Y uno de esos últimos elegidos ha sido un vestido que nosotras ya pronosticábamos como sinónimo de éxito. Se trata de un vestido mini con top estilo corpiño y falda drapeada en un estampado multicolor y con tirantes de cadena. Sabíamos que sería una prenda especialmente favorecedora en cuanto llegue le buen tiempo. Lo que no sabíamos es que se iba a agotar en apenas una semana desde su lanzamiento. Ni tampoco que Rocío Osorno nos iba a sorprender luciéndolo en pleno febrero con un detalle que lo hace todavía más especial y original si cabe.

La sevillana ha querido combinarlo con accesorios de lo más festivos, como son unos pendientes XXL en dorado con detalles de piedras multicolores y un bolso de fiesta también en dorado y en versión glitter. Pero lo mejor de todo, en neustra opinión, ha sido el cinturón ancho en color fucsia que ha añadido al vestido, con el que no solo se consigue realzar la cintura, si no que da un aire totalmente difente al diseño, y hasta cierto toque ochentero.

Vestido estampado tirante cadena. de Zara (39,95 euros)

A nosotras nos parece la forma perfecta de lucir el vestido que seguramente veremos por todos lados, pero eso sí, de una forma personal y única que seguro nadie más lleve. La clave está en apostar por un diseño ancho y un color a juego con la multitud de tonos del vestido.