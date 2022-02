La blusa de marca española de Carmen Lomana queda elegante (y tendencia) hasta con leggings y zapatillas

Sí, amigas. Carmen (elegancia) Lomana por fin entre hoy en la casa de ‘Secret Story’ y nosotras estamos deseando de ver 24/7 los looks de la socialité hasta el domingo. Bueno, eso y verla dar clases de protocolo a los concursantes. Porque os tengo que confesar que yo no veo estos programas y no conozco ni a los concursantes, pero solo por ver a Carmen Lomana dar clases de protocolo y desesperarse (seguro) con lo poco normativo que serán los concursantes, valdrá la pena. Pero antes de entrar en la casa, Carmen Lomana ha ido a retocar su corte de pelo con su estilista de confianza y nos ha dejado el estilismo más elegante con el que nos hemos enamorado de la blusa de marca española.

Y lo ha hecho con una blusa de marca española, de Alicia Rueda, que queda elegante con vaqueros, leggings y hasta con zapatillas.

Se trata de esta blusa amarilla con manga abullonada y botones joya. O lo que es lo mismo, una maravilla.

Blusa Miriam (280€)

Blusa Miriam. FOTO: Alicia Rueda

Y Carmen Lomana la ha combinado con unos pantalones negros que perfectamente podrían ser sus leggings favoritos de Zara.