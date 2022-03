Sara Carbonero sabe que su último look de invierno es el que vamos a querer copiar todas en esta nueva semana de lluvia en Madrid

“Me gusta la primavera haciendo de las suyas. Dan lluvia (necesaria) toda la semana. Quizá así se rieguen algunos corazones”. Sí amigas, aunque no lo parezca ayer entró la primavera a nuestro país, aunque en Madrid parezca que haya llegado el invierno. No se vosotras, pero por aquí ya estamos hartas de tantos días grises con lluvia, pero como dice Sara Carbonero, a ver así se riegan algunos corazones. Lo que está claro es que la periodista tiene el look perfecto para copiar en esta semana de lluvia y ella lo ha lucido para un domingo con amigos.

Y es que Sara Carbonero ha lucido el último look de invierno que se convierte en el estilismo perfecto para esta primera semana de primavera con lluvia y frío. Hay prendas básicas del armario que nunca fallan para estos días grises y ella lo ha demostrado con este jersey de hombros marcados de Isabel Marant que es perfecto para este lunes.

Un jersey en color topo que Sara Carbonero ha combinado con unos vaqueros pitillo en gris oscuro y su complemento estrella para los bad hair days, el sombrero. Y sin duda, con estos días de lluvia es imposible llevar el cabello bien y si no que nos lo digan a nosotras.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Un domingo perfecto con amigos y con su comadre Isabel Jiménez que Sara Carbonero ha aprovechado para hacerse fotografías con su estilismo para compartirlo con todas nosotras en su cuenta de Instagram. Y aunque ayer no llovió en Madrid, nos parece un look perfecto para copiar en este lunes de lluvia y frío.

La periodista ha combinado el jersey con un abrigo de paño oversize con solapas, aunque la fotografía es en blanco y negro y no podemos ver el color del mismo, apostamos que es un abrigo en colores claros para combinar con el jersey.