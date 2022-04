La estética hotelera que triunfa entre los famosos y las redes sociales esta Semana Santa

Cuando supimos que C. Tangana iba a lanzar su propia marca de moda, pensamos que se trataría de una firma que reflejara el alma canalla del cantante. Nuestra sorpresa llegó cuando descubrimos que Late Checkout (hemos de reconocer que el nombre nos estaba dando pistas…) es una marca pensada para vivir en una de esas habitaciones de un hotel de lujo que no quieres abandonar jamás. En realidad, pocas cosas son tan relajantes como visitar un hotel, encontrar un amoroso albornoz capaz de recordar a quien lo lleva que está de vacaciones y dejarse abrazar por unas delicadas sábanas de lino. Por ello no es casualidad que sea precisamente ahora cuando la tendencia del merchandising de hotel en clave chic despega, pues la necesidad de escapismo que reflejan el tipo de series que vemos y de libros que leemos es ahora plasmada también en nuestro armario.

Es posible que en Instagram te hayas topado con las sencillas pero irresistibles sudaderas de FRAME x Ritz Paris, una colaboración que supone la primera incursión en la moda del legendario hotel. Cada diseño ha sido confeccionado con materiales lujosos que evocan la sensación de encontrarse en un hotel de renombre. Por su parte Sporty & Rich, una marca sporty que Eugenia Silva adora, ha lanzado una colaboración de estética deportiva con The Sunset Tower Hotel.

Pero ¿por qué es tendencia vestir como si estuviéramos en un hotel? No cabe duda de que el alojamiento al que vamos es un reflejo de nuestra personalidad, de nuestros gustos y de nuestro estilo de vida, por lo que de alguna forma, esta tendencia supone un nuevo giro al furor por los logos, que sirven también para reforzar ese sentido de pertenencia que en las crisis siempre aflora. “El mundo de la moda y el de los hoteles están en consonancia, porque al final en el hotel se tocan todas las puntas de la vida en un día. El hotel es una expresión, por lo que es un lugar en el que la moda se puede expresar”, explica Inés Miró-Sans, cofundadora del hotel barcelonés Casa Bonay.

Esta corriente convive con el fenómeno llamado ‘Zizmorcor’ acuñado por la periodista Stella Bugbee. Este término, hace referencia a cómo la moda del merchandising te hace sentir parte de un lugar. O en el caso de los hoteles sirve como un símbolo de estatus con el que sentirse parte de una comunidad. Quizás no te puedas permitir una noche en el Ritz, pero sí una camiseta con su logo, y ese ejercicio de metonimia del consumo es el que hace que esta moda no pare de crecer al mismo tiempo que la pasión por el loungewear sigue ganando devotos. Si incluso Dior cuenta ya con su primera colección cápsula totalmente dedicada a la moda de estar por casa, celebrando el arte de disfrutar de la tranquilidad del hogar con estilo.

Después de una temporada en la que hemos pasado más tiempo del deseado en nuestros hogares, quizás esta tendencia es la idónea para volver a convertir nuestras casas en auténticos santuarios en los que descansar y disfrutar. Tal vez abrazar la moda del ‘hotel chic’ sea la fórmula para que quieras colgar el cartel de “no molestar” en la puerta de tu casa, o quizás prefieras sumarte a la máxima de Antonio Gamero: “Como fuera de casa, en ningún sitio”.